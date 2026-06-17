◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で、初回先頭の第１打席は２ボール２ストライクからの６球目、膝元のカットボールで空振り三振に倒れた。３球目の直後には目にゴミが入ったのか、珍しく２ストライクになる前に打席を外してタイムをかける場面もあった。

レ軍先発右腕のラスムセンに対しては昨季まで通算５打数無安打４三振１四球となっていた大谷。前日も相性が悪い右腕マルティネス（元日本ハムなど）に対して３打席凡退して通算１２打数無安打１四球となったが、今度こそ苦手の投手を攻略したいところだ。前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続ノーヒットに終わったが、得意の６月に３戦ぶりの１５号も狙う。

サッカーＷ杯の期間中ということもあり、この日は来場者に「サッカージャージー」がプレゼントされた。米国などでの開催で現地でも盛り上がるを見せる中、大谷がサッカーに負けないショータイムを披露できるだろうか。

大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰し、その後は打者として出場を続けている。投手としては１７日（同１８日）のレイズ戦に先発するため、この日の試合前にはブルペン入りして２４球。左膝を気にすることなく投げ込んでいた。