◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

人気ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ（ワン・オクロック）」のボーカル・Ｔａｋａが１６日（日本時間１７日）、ドジャースタジアムで自身初の始球式を務めた。プライベートでも親交が深いという山本由伸投手（２７）にかけられた重圧に打ち勝ったが、まさかの展開が待っていた。

マウンドから放たれた白球はノーバウンドで届いたように見えたが、山本が捕球できなかった。

投球前にはＴａｋａは初めての始球式になることを明かしており「とても光栄です。サッカーばっかりやってたんですけど、（野球は）少しかじったことがあるくらい。なかなかできる経験ではないと思うので、あとは敬意を払いながらマウンドに立てれば」と明かしていた。

ドジャースタジアムには「普通にファンとして」頻繁に足を運んでいるという。ユニホームの背番号は「１８」。プライベートでも交流のある山本の番号をチョイスした。「『うまくできるか不安です』という会話は数日前にしたんですけど。今日（捕手として）受けてくれるみたいなので、少し緊張が緩和できるかなと思います」。アドバイスがあったか聞かれると「いや、プレッシャーだけかけられました（笑）」という。「『失敗したら大変だよ』みたいな。重いプレッシャー食らってる感じです」と笑っていた。