佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



梅雨前線は18日にかけて鹿児島県本土のすぐ南に停滞する見込みです。前線の北側にある九州北部は長く雨が降ることはありませんが、梅雨らしいどんよりとした天気が続くでしょう。



「天気の予想」

17日は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。雷を伴うこともありそうです。洗濯物は外に干せますが、こまめに空模様を確認して、家を空ける際は室内に取り込むようにしましょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

コロコロと変わりやすい天気です。念のため折りたたみ傘をお持ちください。



「気温の予想」

最高気温は福岡市で31℃と7月中旬並みです。佐賀市や久留米市では32℃まで上がる予想です。湿度も高く、蒸し暑いでしょう。熱中症対策をしてお過ごしください。



「なのか間予報」

木曜日は雲が多く、にわか雨の可能性があります。金曜日以降も雨が降る日が続き、今週末はお出かけにはあいにくの天気となりそうです。特に土曜日は雨脚が強まります。気象情報に注意してお過ごしください。