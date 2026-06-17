競馬好きのお笑い芸人、ビタミンSのお兄ちゃん（47）が17日、Xを更新。自身のYouTubeチャンネル「お兄ちゃんネル」の内容を無断で切り抜いた動画が拡散されているとして注意喚起を行った。

お兄ちゃんは、競馬のレース予想や実況を行っている同チャンネルについて、視聴者や関係者に感謝をつづるとともに「ただ、最近『お兄ちゃんネル』の無断切り抜き動画が見受けられます」と報告。「原則として、切り抜き動画の作成・投稿は一切禁止とさせていただいておりますので、どうかお控えください」と自粛を求めた。

「吉本デジタルとも連携して対応してもらっておりますが、未だに無断投稿が絶えない状況です。また、切り抜きによって動画の一部分だけが一人歩きし、大袈裟な解釈や本来の意図とは違う形で伝わってしまっている状況もあります」と説明。「色々な意見があって良いと思いますが、どうか前後の文脈や、動画全体をしっかり見たうえで受け止めていただけると嬉しいです」と呼びかけ、「大多数の皆さんが純粋に応援してくださっているのは十分に分かっていますが、一部で残念な動きが起きているため、今回ちゃんとお伝えさせていただきました」とした。