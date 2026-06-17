こんなはずじゃ…5年前に「5,800万円のマイホーム」を〈変動金利〉で買った世帯月収35万円・30代夫婦、返済額「月13.7万円→18.5万円」に絶望【CFPが解説】

日銀の利上げに伴い、長らく続いた低金利時代が終わりを迎えつつあります。そんななか、焦りを感じているのが数年前に「変動金利」で住宅ローンを組んだ人たちです。「固定金利は損」「変動金利一択」というネット上の風潮や営業マンの言葉を信じ、ギリギリの資金計画でマイホームを購入した結果、金利上昇によって家計が立ち行かなくなるケースが急増しています。5,800万円の住宅ローンを組んだ33歳男性の事例をもとに、CFPの市川貴博氏が解説します。

「今の家賃と変わりませんよ」28歳で夢のマイホームを購入

「こんなはずじゃなかったのにな……」

会社員のAさん（33歳・男性）は、住宅ローンの新しい返済予定表を見つめながらため息をつきました。現在、値上がりした住宅ローンを必死に払い続ける生活を送るAさんですが、5年前、28歳で住宅を購入した際には、将来このような不安を抱えるとは思ってもいませんでした。

当時のAさんは、妻と幼い子ども1人の3人家族。一戸建てでのびのびと子育てをしたいと考え、マイホーム探しを始めたところ、住宅会社の営業担当者からこう提案されました。

「今は超低金利ですから、月々の返済は13.7万円程度です。現在お住まいの賃貸とあまり変わりませんよ」

その言葉を信じ、今が住宅購入のチャンスだと思い夢のマイホームを手に入れたAさん。しかし振り返ると、住宅購入で最も重要な部分に、ほとんど時間をかけていなかったのです。

土地探しには半年、住宅ローン選びは数時間

住宅購入のきっかけは、SNSで見かけたモデルハウスの紹介でした。見学に行ってみると、開放感のあるリビングや使いやすそうな家事動線、高断熱の快適な住環境に耐震等級3の安心な住まいに、「こんな家に住みたい」と一目で気に入りました。

その後、住宅会社の担当者とともに土地探しを開始し、通勤時間、学区、周辺環境、日当たりなど、あらゆる条件を比較検討しました。土地探しだけで半年近くを費やし、建物の間取りや設備についても何度も打ち合わせを重ねたそうです。

しかし、資金計画について真剣に検討した時間は僅かでした。総額5,800万円を頭金なしの全額ローンで借り入れる計画にもかかわらず、その借入先選びは驚くほど短時間で終わってしまったのです。

「変動金利一択」の空気に飲み込まれた

2021年当時、住宅ローンを取り巻く環境は現在とは大きく異なっており、SNS上では「固定金利は損」「変動金利一択」「住宅ローンは借りられるだけ借りたほうが得」という情報が溢れていました。

住宅会社の担当者も同じように「固定金利は高いですからね」「みなさん変動金利を選ばれています」「変動金利が上がったら固定金利に借り換えればいいですよ」と説明していました。

周囲で住宅を購入した友人たちも変動金利を選んでいたため、「それなら変動金利で心配ないだろう」と、Aさんもそう考えるのは自然な流れだったのかもしれません。

こうしてAさんは、変動金利0.65％、借入額5,800万円、40年返済で住宅ローンを契約しました。

住宅ローン契約後には、担当者から「住宅ローン減税がありますから、繰上げ返済はしないほうがお得ですよ」「手元資金は残しておいたほうがいいです」とアドバイスを受けました。

Aさんも「住宅ローン減税はローン残高が大きいほうが得だし、繰上げ返済などは余裕ができたら考えればいい」と納得でした。

しかし、そもそもAさんにはライフプランという概念がなく、将来子どもが増えたり、妻が働けなくなったり、金利が上昇したりといった、家計に直結する人生における「お金のシミュレーション」などは考えたこともありません。

住宅購入時の関心は「どんな家に住むか」だけで、「40年間どのように返済するか」ではなかったのです。

5年後に訪れた悪夢…金利上昇で返済額は「月18.5万円」に

住宅購入から5年が経過し、Aさんは33歳になり、第二子も誕生しました。妻は子育てに専念するため退職し、世帯月収は購入当時の45万円から35万円へ減少しました。

しかし、食費や子どもの教育費、光熱費や保険料など支出は増える一方。以前は余裕があった家計も、少しずつゆとりがなくなっていました。

そんなある日、金利上昇のニュースが気になり、ご自身の住宅ローンを確認してみると、金利は契約時の0.65％から1.225％へ上昇していました。

不安になったAさんは、住宅ローンのシミュレーションをしてみましたが、6年目からの返済金額は15.2万円、さらに毎年0.25％ずつ金利が上がった場合、11年目の返済金額は18.5万円にもなる結果を知りました。

固定金利への借り換えは「月20.6万円」で完全に手遅れ

Aさんは購入時に営業担当者からいわれた言葉を思い出します。

「変動金利が上がったら固定金利に借り換えればいいですよ」

なんとなく正しいような言葉ですが、実際には違います。住宅購入から5年が経過した現在、まだ変動金利は0.575ポイントしか上がっていませんが、固定金利は大幅に上昇しています。

たとえば【フラット35】の金利は、2021年当時1.29％でしたが、2026年6月には3.21％となっており、1.92ポイントの上昇です。住宅ローンは金利上昇局面において、先に固定金利が上がり、遅れて変動金利が上がります。つまり、自分の借りている変動金利が上がってからでは遅いのです。

仮に住宅ローン残高が約5,190万円残っている状態で、固定金利3.21％へ借り換えた場合、毎月の返済額は当初の13.7万円から、20.6万円に大きく増加してしまいます。

さらに問題だったのは、元金が思ったほど減っていなかった点です。住宅ローン減税を優先し、繰上げ返済をしなかった結果、借入残高は依然として高水準でした。

もし住宅購入後の5年間で計画的に元金を減らしていたら、借り換え後の返済負担も、将来の利息負担も、今より確実に軽くなっていたはずです。

結局、固定金利への借り換えも叶わず、Aさんは当時の安易な選択を後悔しました。現在は、少しでも生活費を削りながら、値上がりした変動金利を必死に払い続ける生活を送っています。

【CFPが解説】住宅購入時に見落としがちな「資金計画と金利」の現実

住宅購入は人生最大の買い物といわれますが、実際にはAさんのように資金計画のシミュレーションを十分に行わず、金融機関の借入可能額だけを頼りに契約へ進んでしまうケースが少なくありません。

住宅ローンという数千万単位の契約において、将来の家計を破綻させないために知っておくべき注意点を解説します。

住宅ローン選びには時間をかける

住宅ローンは膨大な年月をかけて元利金を返済する金融商品です。支払う利息だけでも数千万円に及ぶため、家計への影響という点では住宅設備や間取り以上に重大です。しかし、多くの人が住宅ローン選びを簡単に済ませています。

住宅金融支援機構の住宅ローン利用者の実態調査（2026年1月調査）では、65.6％が住宅ローンを一切比較せずに決定しているという結果も出ていますが、住宅購入では本来住宅ローン選びに最も時間をかけるべきです。

ライフプランを考えたうえで住宅ローンを組む

住宅購入時、Aさんは第一子がまだ幼く、妻もパート勤務でした。しかし将来のライフプランを考えれば、第二子の誕生や妻の退職や育休、教育費の増加や車の買い替え、老後資金準備などは十分に想定できたはずです。

住宅ローンは現在の収入だけで選ぶものではなく、将来の家族構成や支出の変化も含めて判断する必要があります。ライフプランを作成せずに住宅ローンを選ぶ行為は、地図を持たずに長距離ドライブへ出発するようなものです。

「借りられる額」と「返せる額」は異なる

金融機関が貸してくれる金額と、家計が無理なく返済できる金額は異なり、住宅ローン審査で承認されたから安全ではありません。

実際にAさんも5,800万円を借りる審査に通りましたが、その後の人生で起こる変化までは審査に反映されません。住宅ローンの適正額は、銀行ではなく家計が決めるのです。

金利の仕組みと上昇リスクを理解して選ぶ

将来の金利動向を正確に予測できる人はいません。しかし、2021年前後の固定金利が歴史的な低水準（大底圏）にあった事実は、当時のデータから十分に認識できました。それにもかかわらず、「変動金利一択」という情報ばかりが注目されたのです。

変動金利は低金利というメリットがある半面、常に金利上昇リスクを負います。変動金利を選ぶのであれば、「住宅ローン残高を計画的に減らす」「繰上げ返済の原資を積み立てる」「固定金利への借り換え基準を決めておく」といった、将来の金利上昇へ備えた戦略が不可欠です。

金利上昇局面で取るべき行動

変動金利を借りている場合、最も重要なのは住宅ローン残高を減らす努力です。住宅ローンの利息は「住宅ローン残高×金利」で決まります。

金利上昇を止める力は個人にはありませんが、住宅ローン残高を減らす行動は自分自身で選択できます。固定費の見直しやボーナスの活用、計画的な繰上げ返済など、日々の積み重ねが将来の家計を守ります。

住宅購入でまず考えるべきは「住宅ローンの返済計画」

リスクのある投資商品を購入する際、多くの人は慎重になります。過去の運用実績やリスクを調べ、財産を一度に投入するのではなく、少しずつ積み立てながら様子を見ます。

ところが住宅ローンになると、なぜか慎重さが失われます。数千万円という人生最大級の借金を背負うにもかかわらず、金利上昇による影響や総返済額の変化を十分に検証しないまま契約してしまう人が少なくありません。

住宅ローンとは、「いかに支払う利息を抑え、計画的なコストに留めるか」を考える金融商品ですが、多くの人は住宅購入の付属品のように扱っています。

住宅購入を検討している方には「どんな家を買うか」の前に、「どのような返済計画なら将来も安心して続けられるか」を考えていただきたいと思います。それが、後悔しない住宅購入への第一歩ではないでしょうか。

市川 貴博

株式会社エフアンドエス・エキスパート 代表取締役

CFP®