神奈川県横須賀市の「海辺つり公園」で水中映像を撮ってきた！ カメラが捉えた海の中の意外な光景を紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『水中動画（2026年4月28日）in 横須賀海辺つり公園』という深神高広さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

みなさん、おはようございます！ 下手の釣り好き、深神高広（みかんたかひろ）です。 今回の水中動画は、神奈川県横須賀市にある 「横須賀海辺つり公園」です。 前日（4時間前まで）雨が降っていたので 海の中は相当濁る＆海水濃度的に魚が少ない… 更に、足下の釣果、アタリは皆無。 と、いうわけでなんとなく海の中は想像できたのですが… 当たっていたのは3割ぐらいですかね（笑 やはり、陸の上からと、海の中とではイメージが違う。 確実に、夏に向かって海が変わってきているのは良くわかったっす。 あと、やはり横浜よりも横須賀の方が魚種が多い率が高いので 何が映るかわからない面白さがありますねぇ。

神奈川県横須賀市にある「横須賀海辺つり公園」へ釣りに来た投稿者の深神高広さん。

足元での反応が皆無だったこの日、海の中の様子はどうだったのかを確認するため、釣り竿に水中カメラを取り付け沈めてみます。

着底成功。画面右手前にアメフラシがいますね。

その奥にはたくさんのキュウセンが泳いでいます。反応はありませんでしたが、魚たちは足元にもいたようです。

アメフラシは意外と動きが速く、映像を5倍するとワシワシと動いている様子が見て取れました。

別の場所に着底。少し見下ろすような角度になっているのは、小さい石などに乗るとこのように傾いてしまうからとのこと。海辺つり公園の底は「砂利＋貝殻ときどき岩」という感じでマシな方だそうです。

右上にハゼがやってきました。実際の色は、透明な肌色をベースに水色とオレンジの線が入った綺麗なハゼだと深神さん。水槽で飼いたいハゼNo.1だとか。

この画面には別種のハゼもいるのですが、静止画だととても分かりづらいです。真ん中より少し上あたりですので、興味を持たれた方はぜひ動画でご確認ください。深神さんによると、おそらくサビハゼとのこと。

今度は岸壁を向いた位置からの映像です。やはりキュウセンがたくさんいます。どれもメスだそうです。また、ニシキベラも普通にいました。

こちらは目の前をアカエイが横切るワンシーン。濁っていても奥まで見えるのが、横須賀の海だそう。これが横浜の海になると見えないのだそうです。

スロー＆アップで見ると、エイの下を一緒に魚が泳いでいます。コバンザメだろうかと深神さん。とても珍しい映像ですね。

続いては少しカメラを浮かせての映像です。この日は潮の流れが早かったので、カメラはクルクルと回転。ところどころに根掛かりしそうな場所があるのがよくわかります。

大きめのヒガンフグを発見。このフグはいつも群れではなく単独で映るそう。

こちらはカワハギらしき魚が何匹も。サイズ的にはアミメハギっぽくもありました。

陸からはわからない海の中の情景。その様子に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。動いている映像では魚がたくさん見えます。地形も興味深いです。

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