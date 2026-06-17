米ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」に参戦した吉田優利の奮闘記 相棒・馬場咲希の隠れた才能も発見！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。馬場咲希とタッグを組んで参戦した米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を振り返った。2人は去年の大会に吉田の誘いで初参戦。チーム名の「Sakyurity」は、ChatGPTが2人の名前をアレンジして作ってくれた新単語だ。
【写真】馬場咲希の隠れた才能 イラストが上手すぎる！（全15枚）
投稿文ではオフタイムの過ごし方を紹介。「毎晩一緒にご飯食べて真剣に第五して（私はいつも弱い）」と、スマホで楽しめる対戦型ゲーム「Identity V 第五人格」に夢中になっていたことや、「絵はさきちゃんの趣味です←（本当にうまい）」という馬場の隠れた才能を明かしていた。ちなみに「私はド下手でかろうじて字をデコる方が得意みたいです、笑」とのことだ。公開した写真では、2人がハイタッチを交わしたり、試合中は吉田が常に笑顔で雰囲気を盛り上げたりする、楽しそうな2ショットが続いた。しかし、馬場が涙をぬぐうかのように右腕を目に当てている写真には「大丈夫だから泣くな！と伝えてる時です（笑）」「さきちゃん次の日バーディ取ってった」「思い出です」と直接書き込み、お姉さんらしさを発揮していた。この他には2人並んで夕食を楽しむ姿や、スマホを手にゲームに集中している姿、そして馬場が描いたドラゴンボールの孫悟飯やスターウォーズのベビー・ヨーダの絵を紹介。吉田が余白に小さく描いた馬場の似顔絵はご愛敬だ。昨年は6位タイだったチーム「Sakyurity」だが、今年も惜しくも予選突破はならず。それでも吉田は最後に「楽しかった！ありがとう！」と感謝の言葉を残していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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