ミュージシャンのGACKTが19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に特命局長として初出演する。同局が17日、発表した。

ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップといういで立ちでスタジオに登場するなり、悲鳴にも似た黄色い大声援に迎えられたGACKTは、観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って歓声に応えた。

ナイトスクープについては「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し、期待するネタを聞かれると「ん〜ん、見て面白ければいいなぁと思うんですけど、面白くなかったら、途中で帰ろうかなと」と言い放ち、探偵たちをビビらせた。

「階段が下りられない主婦」という依頼には、うなずきながら依頼文を聞き「僕の場合は階段じゃなくて、子どもの頃、エスカレーターが乗れなかったんですよ。足を乗せるタイミングが分からなくて、すごく怖かったんですよね。気持ち、ちょっと分かりますね」と幼い頃の意外なエピソードを明かし、依頼者にいたく共感。

2本目の「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」では、球技が苦手だったことを明かし、「木のバットは別の使い方しかやったことがない」とシュールな発言で笑わせた。

一方で、依頼者の人生の師と仰いだ大学の先輩への思いがあふれ出す内容に、見終わったGACKTは、自分にとっての人生の師匠として、緒形拳さんの名前を挙げ、「ボクに演技を教えてくれた唯一の方なんで」と感謝していた。