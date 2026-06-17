梅雨前線が停滞している影響で、鹿児島県内ではきょう17日大気の状態が非常に不安定になっています。土砂災害への厳重な警戒が必要です。

気象台によりますと、梅雨前線があす18日にかけて種子島・屋久島地方に停滞する影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。

17日これまでの1時間に県の雨量計で、徳之島町や伊仙町で53ミリの非常に激しい雨や、西之表市で42ミリの激しい雨を観測。

おととい15日からの降り始めの雨量は、17日午前10時時点で伊仙町で265.5ミリ、沖永良部で217.5ミリなどとなっています。

また、17日午前10時すぎ時点で、レベル4の土砂災害危険警報が知名町に、レベル3の土砂災害警報が西之表市に発表されています。

県内では17日夕方にかけ、断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。

17日予想される1時間雨量は、多いところで種子島・屋久島、奄美地方で50ミリ、薩摩、大隅地方で30ミリです。

18日午前6時までに予想される24時間雨量は、多いところで種子島・屋久島、奄美地方で150ミリ、大隅地方で100ミリ、薩摩地方で80ミリです。

気象台は、土砂災害へ厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼び掛けています。

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