2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年6月15日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ観戦コーデを披露した。

「ナイスゲーム！」

SHONOさんは、「オランダvs日本2−2ナイスゲーム！！！！！！！！！」といい、白い半袖とデニムを合わせたヘソ出しコーデで日本の国旗を持った姿を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#FIFAWorldCup26」「#最高の景色を！！！！」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、襟が赤いデザインの白いポロシャツとデニムパンツを着用。日本の国旗を持ち、トップスを短めにアレンジして美ウエストが際立つコーデを披露していた。

この投稿には、「ワールドクラス美女！」「日本で一番美しい女性ドラマーだと思います！」「勝利の女神様！」「美しいです！」「かわいい」といったコメントが寄せられていた。