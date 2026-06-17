フォアグラもキャビアも全部フェイク!? 1晩500万のフレンチに隠された秘密とは？

数ある料理マンガの中でも、独特のダークヒーロー感と確かな料理の知識で根強い人気を誇る『ザ・シェフ』。

主人公の「幻の料理人」こと味沢匠は、依頼人の希望に応じてどんな料理でも作り上げます。

今回は、味沢の”恐るべき料理技術”が爆発したエピソード第12話「イミテーション②」の見どころを解説します。

舞台は豪華パーティー！1晩500万円のディナー

天才シェフ・味沢匠の報酬は常に法外です。

今回描かれたパーティーでも「今夜は一晩に500万も超一流の味をぜひ味わわせてもらおう」と参加者が語るほど。

招待客たちは、味沢が提供する極上のフランス料理に「これはうまい」「さすがだ」と感動しきりです。

衝撃の種明かし！一流の舌を騙した「イミテーション料理」

しかし、このエピソードの真骨頂はここからです。味沢の料理に感動していた客たちに対し、彼は衝撃の事実を告げます。

「キャビアもフォアグラもトリュフも…すべて本物ソックリに作ったコピー食品です」 なんと、超一流の舌を持つセレブたちが食べていたのは、すべて代替品で作られたフェイク料理だったのです。

イワシなどの大衆魚を使ったキャビア風食品や、ゼラチンと海草で作ったイクラ風食品など、味沢の常人離れした技術が光ります。

なぜ味沢は「偽物」を作ったのか？

プライドの高い天才シェフが、なぜわざわざ「コピー食品」を作ったのでしょうか？

実はこのパーティーには、女性の純情を弄びお金を巻き上げる「結婚詐欺師」が潜んでいました。

味沢は、本物と偽物の区別もつかない詐欺師の薄っぺらさを暴くために、あえて極上の「イミテーション」を用意したのです。

「あなたには偽造品がよく似合う」

料理の腕だけでなく、料理を通して人間の本質を炙り出す味沢匠。単なるグルメマンガの枠に収まらない『ザ・シェフ』の奥深い魅力を、ぜひ本編で味わってみてください。