結婚などの幸福な出来事が訪れる『運命線から上昇する太陽線』とは！？【手相の教科書】

結婚などの幸福な出来事が訪れる『運命線から上昇する太陽線』とは

恋愛運・結婚運を見る

●恋愛の始まりや結婚を示すサイン

素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していきましょう。特に重要な線は、恋愛や結婚まで進む可能性のある運命の人との出会いや実際に恋愛がスタートする、また結婚をすることを示す「恋愛線」、次に理想的な相手との交際スタートや結婚など、自分の願望が叶うことを示す「開運線」、人生を共に歩む素敵なパートナーの出現や人生に素晴らしい影響を与えてくれる人との出会いや結婚を示す「影響線」です。また、結婚など自分の人生にとって大きな出来事は、運命線の変化に現れることが多いのも大きな特徴です。その線の現れ方やおおよその時期を知ることで、タイミングを逃すことなく大きな幸せをつかんで頂きたいと思います。

運命線から上昇する太陽線

運命線から枝分かれしたように、太陽丘に上昇する太陽線を持つ人がいます。この幸せな運勢を約束してくれる太陽線が出発する時期に、結婚などの幸福な出来事が訪れます。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智