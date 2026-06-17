９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１７日午前９時半から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、故人の甥（おい）で俳優の若山騎一郎が参列した。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。

式後には報道陣の取材に対応。この日は青空が広がっていたため「梅雨の中で晴れてるのは（運を）持ってる方なんだと思いました。おばちゃん（中村さん）の顔を見た時、とてもかわいらしくて。（出棺前）最後まで粘っておばちゃんの顔を見てやっぱりかわいらしかったです」と時折言葉を詰まらせながら語った。

昨年も中村さんと対面しており「おばちゃんの病院に行ったら壁一面に勝（新太郎さん）と家族の写真があって、おばちゃんは本当に幸せなんだなと。テレビ的ではなくて、おばちゃんは本当に勝を愛してるんだなと思った」と感じたという。「病気で亡くなったんですけど、勝おじちゃんに対する偉大なる愛を成就できたんだろうなと思いました」としみじみ話した。

また、昨年に対面した際の中村さんの様子について「妻と姉と病室に行ったら『来てくれたん！』『涙が出そう』って妻の手を握りしめて『今日は泊まってくれるか？』『退院したらおいしいもの食べに行こう』って」と説明。「それで私は幸せでした」と回想した。

印象に残っている言葉についても振り返り「駆け出しの時に言われたのが、『若山富三郎の子・若山騎一郎って言われたらあかん。私も勝新太郎の妻・中村玉緒ではあかん』と。いつかあなた単体の名前でやりなさい』というのはすごく印象的ですね」と明かしていた。