◆米大リーグ レッドソックス１ー６ブルージェイズ（１６日、米国マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイ・パーク

ブルージェイズのＧ・スプリンガー外野手（３６）が１６日、メジャー通算３００号を達成した。スプリンガーは「１番・ＤＨ」で先発。４−１で迎えた９回２死一塁の第５打席で、ワトソン投手の９１マイル（約１４６・５キロ）のカットボールを捉えて、左翼グリーンモンスターを越える場外弾。今季７号を放った。飛距離４３８フィート（約１３３・５メートル）、打球速度１０９・２マイル（約１７５・７キロ）の当たりが場外に消えると、敵地のフェンウェイ・パークは静まり返った。

「長いことかかってここまで来た。自分にとって大きな達成だし、とても嬉しい」とベテランはしみじみ。この日は３回に右犠飛を放って先制点を挙げるなど、３打点の活躍だった。

スプリンガーは、アストロズ新人時代の２０１４年５月８日のタイガース戦でスマイリーからメジャー初本塁打を放って以来、アーチを積み重ねてきた。「初ホームランのことは今も覚えている。右中間に打って、僕も含めて皆がびっくりした。ボールは今も持っているよ」

アストロズで１７４本塁打、２０２１年にブルージェイズに移籍し、６年契約最終年となる今季１２６本塁打目をマークし、メジャー史上１６８人目となる３００本塁打の大台に乗せた。