◇ナ・リーグ メッツ3―5レッズ（2026年6月16日 シンシナティ）

メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4回2安打4失点で今季初勝利はならず、開幕からの5連敗を喫した。チームも序盤のビハインドを跳ね返すことができず、連敗となった。

4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりとなるメジャーでの先発マウンドとなった千賀は立ち上がりにレッズ打線に捕まった。先頭打者から連続四球を与えると、3番・スチュワートに低めシンカーを左翼席へと運ばれ、1死も取れないまま3点を失った。敵地の大歓声の中、打球方向を見つめ、わずかに首をかしげる。右手を腰に当て、口を真一文字に結び厳しい表情を見せた。

先制被弾後、2死までこぎ着けたが、6番・スティアには95.2マイル（約153.4キロ）直球を左中間スタンドへと運ばれた。痛恨の2被弾に初回を終え、ベンチへと戻る千賀の表情はこわばっていた。

それでも回を重ねるごとに本来の投球には近付けていった。2回を3者凡退。3回には1死から四球を出し、4番・ローには11球粘られながらも最後はシンカーで空振り三振。一走はスタートを切っており、三振併殺で結果的に3人でこの回を終えた。4回は無死からスアレスを96.2マイル（約154.8キロ）、2死一塁からマクレーンを96.7マイル（約155.6キロ）とともに直球で空振り三振。4回終了時で球数は82球に達し、この回限りで役目を終えた。

千賀は4月27日（同28日）に腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってスローイングを再開し、5月22日（同23日）に傘下1Aでのリハビリ登板で実戦復帰を果たした。6月11日（同12日）には傘下2AでIL入り後、4度目の登板。6回1安打1失点と好投し、リハビリ登板を終えた。

今季は6試合に先発して0勝5敗、防御率9.00となった。メジャー4年目のシーズン。ここからの巻き返しを期す。