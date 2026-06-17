ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル、Takaが16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムでのレイズ戦でファーストピッチに登場した。

背番号「18」に「TAKA」と書かれたドジャースユニホームでマウンドに上がり、大歓声を浴びながら、マウンドから投げ込んだ。捕手役を務めた仲良しの山本由伸相手にストライク投球を投じたが、山本がまさかの落球。それでも球場からは大きな拍手が送られた。ファーストピッチ後には山本からボールを手渡され、メンバーのToruとともに記念撮影し笑顔を見せた。

ファーストピッチの前には18を選んだ理由について「由伸くんと定期的にご飯行ったりとか、いろんな話もさせてもらえる仲なので。今日も彼の色々な協力があって実現してるところもあるので。そういう意味では、彼のユニフォームを着させていただければなということで」と説明した。

山本とは「うまくできるか、ちょっと不安です」という会話を数日前にしたそうで「今日（球を）受けてくれるみたいなので、そこらへんは緊張を緩和できるのかなと思っています」とした。ただ、右腕からアドバイスはなく「プレッシャーだけかけられた。細かいことを教えられなかったんですけど、“失敗したら大変だよ”みたいな。余計なプレッシャーをくらっています」と明かし、笑っていた。

その上で「なかなかできる経験じゃないと思うので、楽しみながら、敬意を払いながら立てたらいいなと思います」と語った。

Takaは、山本由伸投手と親交が深く、過去には山本のユニホームを着用してドジャー・スタジアムで行われたポストシーズンやワールドシリーズの試合を現地観戦。プライベートでも仲睦まじいツーショット写真などをSNS投稿に投稿していた。