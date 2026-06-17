俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

“替え玉作戦”は紆余曲折の末に成功。半兵衛は三木城を攻める秀吉の陣にいた。

病床の半兵衛は「私も、戦場に出とうござる」「私が、風向きを変えてみせまする。頼みます。行かせて、くだされ」。蜂須賀正勝（高橋努）たちが半兵衛を担ぎ、見晴らしのよい場所へ運ぶ。秀吉軍は苦戦。半兵衛は扇子を掲げ「風が、変わりまする」。そこへ藤堂高虎（佳久創）が“吉報”をもたらした。

「申し上げまする！今、味方より報せが。宇喜多直家殿（緋田康人）が、我らに寝返りました！」

形勢は逆転。生野銀山が調略の資金となった。「手に入れたきもの」と語っていた半兵衛の読み（第21話・5月31日）が見事に的中。最期まで軍師だった。

半兵衛「死にとうないのう…。まだ…死にとうない。おまえらのせいじゃぞ…」

半兵衛は静かに目を閉じ、扇子が地面に落ちる。

秀吉「しっかりせえ、半兵衛。まだ戦は終わっておらぬ。勝手に逝くでない！半兵衛！」

正勝「起きんか、半兵衛。おい、次はお主がわしを担ぐ番じゃ。起きんか、半兵衛！起きよ、起きよ！（と嗚咽）」

小一郎「半兵衛、この戦は、わしらの勝ちにござる！（嗚咽し）見事な策でござった」

秀吉「そなたの吹かせた風は、決して無駄にはせぬ」

SNS上には「高虎くん、吉報をありがとう」「半兵衛の臨終に高虎が間に合ってよかった」「高虎くん、半兵衛の最期に立ち会えてよかった…前世の主従なので」などの声。伝令役にも注目が集まった。

2022年の大河「鎌倉殿の13人」の源義経（菅田）と弁慶（佳久）。「豊臣兄弟！」第18話（5月10日）の酒宴、あぐらを組んだままの半兵衛を高虎が抱えたのに続き、半兵衛との別れに高虎が駆けつける“粋な展開”となった。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。