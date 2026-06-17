お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）にゲスト出演。SNSのダイレクトメッセージ（DM）をきっかけに友達になった女性タレントを明かした。

MCの若槻千夏は、冒頭で木梨が同番組に登場した経緯を説明。「初めてこのツーショットを見る方もいるかもいると思うで」と断りつつ、「ノリさんが今個展をやってるんですけど。アート展。そのアート展の音声ガイドのオファーがノリさんから来たんですよ。DMで」と振り返った。

木梨は「（若槻が）『ノリさんの行ってきた最高』『かわいい』とか言ってくれたっていうのを（聞いた）。1回じゃなく何回も言ってくれてるから。どういうこと？どういうこと？って」と若槻に興味を持ったという。若槻の連絡先を知らずに困っていると、マネジャーがSNSのDM機能を紹介。「『DMで返しますか？』って。返して返して！って」と直接メッセージを送ったと語った。

当時のやりとりについても「今度の展覧会の音声ガイドやってくれない？って言ったら数秒で返ってきて、『やります！』って」と明かし「数秒で返ってくるから。このスピード感がね」と若槻に感嘆。「そこから急に友達になったから」と笑った。

若槻も「10分後には電話してましたよね」と応じ、「最初DMが直接来た時に、詐欺DMかなと思ったんです。だって木梨憲武さんから来るわけないじゃないですか、DMが。本人が」と信じられなかった様子。一方で、すぐに返信した理由については「詐欺だったとしてもおもろいじゃないですか。どっかでしゃべれるから。だからソッコー返したんです」と笑いながら打ち明けていた。