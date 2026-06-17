【ミニストップ】6月22日まで「ウィルキンソンタンサン」や「C.C.レモン」などの無料券もらえる！様々な炭酸飲料が「1個買うと1個もらえる」に登場中。
ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
まとめ買いで値引きに
6月16日から22日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、2つあります。
1つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソンタンサン」の「レモン」と「ダブルグレープ」（各500ml）。
どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソンタンサン グレフルスカッシュ」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。
1本を購入すると、「C.C.レモン」「ペプシゼロレモン」「デカビタC」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月23日から7月6日まで。【ホットスナックとコカ・コーラまとめ買いで68円引き】
6月12日から7月9日までの期間、対象のホットスナック2種とコカ・コーラの合計3つを一緒に購入すると、1セットに付き合計金額（本体価格）から68円引きになります。
対象商品は以下の通り。
（1）Xフライドポテト...1個
（2）クランキーチキン（うま塩味／辛旨味／天乃屋の歌舞伎揚味）...いずれか1個
（3）コカ・コーラ（コカ・コーラ500ml／コカ・コーラゼロ500ml／コカ・コーラプラス470ml）...いずれか1本
他のセールやキャンペーンとの併用はできません。また、既に値下げされているXフライドポテトやクランキーチキンは対象適用外です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ