【ミニストップ】6月22日まで「ウィルキンソンタンサン」や「C.C.レモン」などの無料券もらえる！様々な炭酸飲料が「1個買うと1個もらえる」に登場中。

ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

まとめ買いで値引きに

6月16日から22日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、2つあります。

1つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソンタンサン」の「レモン」と「ダブルグレープ」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソンタンサン グレフルスカッシュ」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。

1本を購入すると、「C.C.レモン」「ペプシゼロレモン」「デカビタC」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月23日から7月6日まで。

【ホットスナックとコカ・コーラまとめ買いで68円引き】

6月12日から7月9日までの期間、対象のホットスナック2種とコカ・コーラの合計3つを一緒に購入すると、1セットに付き合計金額（本体価格）から68円引きになります。

対象商品は以下の通り。

（1）Xフライドポテト...1個

（2）クランキーチキン（うま塩味／辛旨味／天乃屋の歌舞伎揚味）...いずれか1個

（3）コカ・コーラ（コカ・コーラ500ml／コカ・コーラゼロ500ml／コカ・コーラプラス470ml）...いずれか1本

他のセールやキャンペーンとの併用はできません。また、既に値下げされているXフライドポテトやクランキーチキンは対象適用外です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ