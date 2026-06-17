アルインコ<5933.T>が反発している。１６日の取引終了後にＲＦＩＤとＮＦＣを１枚のタグに統合したハイブリッド型仮設機材管理システム「ミルタグ」の展開を本格化すると発表しており、好材料視されている。



「ミルタグ」は、仮設機材一つひとつに専用タグを取り付けることで、個体管理、トレーサビリティ、安全点検、棚卸作業の省力化を支援するシステム。建設業界では、時間外労働の上限規制を背景に、現場管理の効率化や生産性向上がこれまで以上に求められており、仮設機材の出荷元に対して、機材ごとの管理や使用履歴の把握を求める動きが広がっていることから、展開を本格化させる。なお、「ミルタグ」は既に大手仮設機材レンタル会社の朝日機材（東京都千代田区）に正式採用されている。



出所：MINKABU PRESS