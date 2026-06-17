9月18日に全国公開される有村架純、石田ひかり、姫野花春のトリプル主演映画『さとこはいつも』に細田佳央太が出演することが発表された。

参考：オダギリジョー、『さとこはいつも』で有村架純の不倫相手役に 青木柚は後輩社員役で出演

長編映画デビュー20周年となる沖田修一監督の完全オリジナル作品となる本作。年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を生き、やがて3人の人生が交差していく様子を描く。

映画配給会社の宣伝部でバリバリ仕事しつつ、6年目になる不倫が倦怠期を迎えている35歳の西田沙都子を演じるのは有村。石田は、20年に及ぶお弁当作りを卒業し、ようやく自分の時間ができた55歳の飯島里子を演じる。さらに、同級生に恋する中学3年生・15歳の中井聡子役に、約300人が参加したオーディションで選ばれた姫野が抜擢された。

そのほか、沙都子と6年に及ぶ不倫関係を続ける村本健吾をオダギリジョー、映画配給会社の宣伝部で沙都子とともに働くことになる天真爛漫な後輩社員・嶋雄介を青木柚がぞれぞれ演じる。

『子供はわかってあげない』に続き、沖田組への参加は2度目となる細田が演じるのは、飯島里子（石田ひかり）が紡ぐ物語のキーパーソンとして登場する書店員。小鳥と心を通わせ、本屋を優しさで満たす心穏やかなメガネ男子だ。実は、この書店員は里子が学生時代に恋をしていた、とある本屋のお兄さん。自分の時間ができたことで、いつの間にか忘れていた小説家になるという夢を思い出した里子は、その本屋に通っていた当時の自分を小鳥に置き換え、書店員のお兄さんとの交流を描くことを通して自身の物語を紡いでいく。

細田は本作について、「生まれて初めて小鳥とお芝居をさせていただきました」と撮影を振り返りつつ、「何かを始めてみることへの迷いは当然あると思いますが、そんな背中を優しく押してくれる作品になっていると思います」とコメントを寄せている。

そんな小鳥のストップモーションを手がけたのは、NHKの人気キャラクター“どーもくん”や『こまねこ』シリーズなど、ストップモーションアニメーションの分野で世界的評価を誇る制作スタジオ・ドワーフ。書店員の言葉にめいっぱい身体を動かして呼応する愛らしい小鳥の姿にも注目だ。

・細田佳央太（書店員役）コメント『子供はわかってあげない』以来、約6年ぶりに沖田監督とご一緒できとても嬉しかったです。そして、生まれて初めて小鳥とお芝居をさせていただきました。小鳥から溢れ出る愛おしさと、羽があることによる包容力は、台本に書かれた温かさを増幅させていました。僕自身は部分的に参加させていただきましたが、沖田監督の世界観にどっぷりと浸かることができ幸せでした。改めて本作を観た時は、3人のさとこが織りなす物語がどこか重なっているようで、でも各々の時間を過ごしている様が三本の映画を一気見したような感覚で、心が満たされました。何かを始めてみることへの迷いは当然あると思いますが、そんな背中を優しく押してくれる作品になっていると思いますので、皆様お楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）