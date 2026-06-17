山形市によりますと、きのうの夜9時半ごろ、山形市みはらしの丘５丁目の駐車場でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１．２メートルとみられています。

【写真を見る】【地図あり】山形市みはらしの丘の駐車場でクマ目撃 市が注意呼びかけ

クマは駐車場の西側の茂みに向かっていったということです。

けが人は確認されていません。

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（地図）

■６月のクマ目撃情報（山形市）

6月16日（火曜） 午後9時30分頃 みはらしの丘五丁目地内の駐車場にてクマ1頭を目撃

6月16日（火曜） 午前9時00分頃 大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月16日（火曜） 午前9時25分頃 蔵王半郷地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午後3時30分頃 蔵王半郷地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前10時00分頃 大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前8時00分頃 大字滑川地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午後1時07分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前10時20分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前7時35分頃 大字菅沢地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前7時30分頃 大字下東山地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前7時00分頃 大字上東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前6時00分頃 大字山寺地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後6時23分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後3時50分頃 大字平清水地内の駐車場にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後3時14分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午前7時45分頃 大字村木沢地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月10日（水曜） 午後7時10分頃 立谷川三丁目地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

6月10日（水曜） 午前8時20分頃 大字松原地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月8日（月曜） 午前10時00分頃 大字関沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月9日（火曜） 午後3時10分頃 大字妙見寺地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月9日（火曜） 午後2時00分頃 蔵王松ケ丘一丁目地内の会社敷地にてクマによるサクランボの食害を確認

6月9日（火曜） 午前8時50分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月6日（土曜） 午後3時30分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月6日（土曜） 午後1時00分頃 大字平清水地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月5日（金曜） 午前7時58分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後7時10分頃 大字下東山地内の河川敷にてクマのような動物1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後6時53分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後1時15分頃 大字妙見寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月3日（水曜） 午前10時10分頃 富神前地内の農地にてクマのような動物2頭を目撃

6月2日（火曜） 午後9時45分頃 泉町地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後6時20分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午前11時30分頃 大字村木沢地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時18分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時15分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前11時00分頃 大字山寺地内の線路付近にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前9時10分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃