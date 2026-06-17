開催：2026.6.17

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 6 [ブルージェイズ]

MLBの試合が17日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。

3回表、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 BOS 0-1 TOR

5回表、7番 デービス・シュナイダー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 BOS 0-2 TOR、8番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 BOS 0-3 TOR

6回表、7番 デービス・シュナイダー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BOS 0-4 TOR

8回裏、5番 ジャレン・デュラン 3球目を打ってセンターへのホームランでRソックス得点 BOS 1-4 TOR

9回表、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 BOS 1-6 TOR

試合は1対6でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで3勝4敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝2敗13Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.245。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.233となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 10:48:08 更新