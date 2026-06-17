「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザインなどで知られる安彦良和さんの展覧会が山形県の天童市美術館で開催されていて、多くのファンでにぎわっています。

【画像】美麗な作品 見入る人々



会場には安彦良和さんが手掛けた機動戦士ガンダム、アリオン、巨神ゴーグなどの貴重な資料や直筆のカラーイラスト、歴史マンガの生原稿など・・・およそ1000点のなかなか見られない作品が並びます。

こんな機会、めったにありません。

■ガンダムのカラー原画も

この日は多くのファンが作品に見入り、その世界観を楽しんでいました。



訪れた人は「本当に手で描いたのかなというくらい精密に描かれている」「天才ってやっぱりいるんだなと思った」



当時、心を動かされた作品をわが子とともに楽しむ、そんな親子の姿もありました。

■親子で楽しむ、それがサブカルの魅力



親子は「普段そんなに話したりはしないが、（親子で）作品をきっかけに話すことが出来て嬉しい」



色あせない物語とキャラクターたち。世代を越えて人々を引きつけます。



「描く人、安彦良和」は8月23日まで、山形県の天童市美術館で開かれています。