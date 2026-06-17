開催：2026.6.17

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 12 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が17日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はゲリット・コール、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

1回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 NYY 0-1 CWS

2回裏、5番 スペンサー・ジョーンズ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-1 CWS

3回裏、2番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 3-1 CWS、5番 スペンサー・ジョーンズ カウント3-2から押し出しの四球でヤンキース得点 NYY 4-1 CWS、6番 ホセ・カバジェロ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 5-1 CWS

4回裏、1番 ベン・ライス 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 7-1 CWS、3番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 9-1 CWS、7番 ライアン・マクマーン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 10-1 CWS、8番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 5球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でヤンキース得点 NYY 11-1 CWS

6回表、4番 ルイスアンヘル・アクーニャ 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでWソックス得点 NYY 11-2 CWS

8回裏、6番 ホセ・カバジェロ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 12-2 CWS

試合は12対2でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのゲリット・コールで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで9勝3敗0S。ヤンキースのヤーブローにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 11:04:09 更新