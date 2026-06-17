「ノルウェーは何時？ 喜んでくれていたら嬉しいよ」怪物ハーランド、W杯デビュー戦で圧巻２発！ 次はセネガル戦「10倍タフになるだろう」
ワールドカップのデビュー戦で、さっそく存在感を示した。
現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でノルウェー代表は、イラク代表とボストン・スタジアムで対戦。４−１で勝利した。
この一戦で印象的なパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。
まずは29分、左サイドをオーバーラップしたデイビッド・メラー・ウルフの鋭いクロスボール押し込み、先制点を奪取。さらに１−１となり迎えた43分、相手DFザイド・タシーンのGKハッサンへのバックパスが短くなるや、猛プレスをかけ、ハッサンが蹴り出したボールを足に当て、再びネットを揺らした。
初めてのＷ杯でいきなり２得点を記録したハーランド。試合後のインタビューで「やはりワールドカップのデビュー戦は簡単ではなかった」と振り返り、こう続けた。
「感情が高ぶったし、緊張もあった。だが、そういう状況下でも、４−１という悪くない結果で終えられたのは、チームにとって大きい。本当に素晴らしいし、仲間を誇りに思う。良いスタートだ」
また、勝利の喜びを噛み締めながら、母国のサポーターに想いを馳せた。
「本当に最高だよ。勝てると思っていた。変な落とし穴もなく、しっかりと白星を挙げられて良かった。今ノルウェーが何時なのか分からないけど、みんな喜んでくれていたら嬉しいよ」
ノルウェーは次節、22日にセネガルと激突する。25歳の怪物ストライカーは「次の試合は今回の10倍はタフになるだろう」と警戒を口に。「今日の試合からもっと学んで、分析して、レベルアップしなければならない」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プレスからの得点など！ ハーランドがＷ杯デビュー戦で2発！
現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でノルウェー代表は、イラク代表とボストン・スタジアムで対戦。４−１で勝利した。
この一戦で印象的なパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。
まずは29分、左サイドをオーバーラップしたデイビッド・メラー・ウルフの鋭いクロスボール押し込み、先制点を奪取。さらに１−１となり迎えた43分、相手DFザイド・タシーンのGKハッサンへのバックパスが短くなるや、猛プレスをかけ、ハッサンが蹴り出したボールを足に当て、再びネットを揺らした。
「感情が高ぶったし、緊張もあった。だが、そういう状況下でも、４−１という悪くない結果で終えられたのは、チームにとって大きい。本当に素晴らしいし、仲間を誇りに思う。良いスタートだ」
また、勝利の喜びを噛み締めながら、母国のサポーターに想いを馳せた。
「本当に最高だよ。勝てると思っていた。変な落とし穴もなく、しっかりと白星を挙げられて良かった。今ノルウェーが何時なのか分からないけど、みんな喜んでくれていたら嬉しいよ」
ノルウェーは次節、22日にセネガルと激突する。25歳の怪物ストライカーは「次の試合は今回の10倍はタフになるだろう」と警戒を口に。「今日の試合からもっと学んで、分析して、レベルアップしなければならない」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プレスからの得点など！ ハーランドがＷ杯デビュー戦で2発！