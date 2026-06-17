17日11時現在の日経平均株価は前日比436.46円（0.63％）高の6万9840.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1244、値下がりは274、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を140.79円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が74.69円、イビデン <4062>が63.69円、ファストリ <9983>が55.51円、村田製 <6981>が40.23円と続く。



マイナス寄与度は226.88円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、京セラ <6971>が10.46円、リクルート <6098>が6.54円、トヨタ <7203>が4.02円、ホンダ <7267>が3.12円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は機械で、以下、銀行、電気機器、ガラス・土石と続く。値下がり上位には海運、情報・通信、鉄鋼が並んでいる。



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