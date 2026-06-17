あおぞら銀行、円普通預金「BANK」の金利を7月から引き上げ - 100万円まで年1.00%に
あおぞら銀行は6月16日、円普通預金「BANK」の金利を7月1日から引き上げると発表した。
円普通預金「BANK」金利引き上げ
昨今の市場金利の動向を踏まえ、7月1日より円普通預金(BANK)金利を引き上げる。
100万円までの残高には、国内銀行の中で業界最高水準の年1.00%(税引前)の金利を適用し、100万円を超える部分に対しても年0.65%(税引前)まで金利を引き上げる。ステージ判定や他サービスの利用といった複雑な条件を設けず、口座を持つすべての顧客に適用する。
円普通預金「BANK」金利改定内容
適用例として、残高70万円の場合は残高全額に対して年1.00%の金利を適用する。残高300万円の場合は、100万円以下の部分に年1.00%、100万円を超える部分に年0.65%の金利を適用する。
預金商品の詳細については、説明書(商品概要説明書)および預金規定で確認できる。
※なお、「業界最高水準」は同銀行調べ(2026年6月16日現在)によるもの。国内銀行(外国銀行・信用金庫等を除く)のうち、ホームページに金利を掲載している121行を調査。キャンペーンなど個別の条件があるものは除く。
円普通預金「BANK」金利引き上げ
昨今の市場金利の動向を踏まえ、7月1日より円普通預金(BANK)金利を引き上げる。
100万円までの残高には、国内銀行の中で業界最高水準の年1.00%(税引前)の金利を適用し、100万円を超える部分に対しても年0.65%(税引前)まで金利を引き上げる。ステージ判定や他サービスの利用といった複雑な条件を設けず、口座を持つすべての顧客に適用する。
適用例として、残高70万円の場合は残高全額に対して年1.00%の金利を適用する。残高300万円の場合は、100万円以下の部分に年1.00%、100万円を超える部分に年0.65%の金利を適用する。
預金商品の詳細については、説明書(商品概要説明書)および預金規定で確認できる。
※なお、「業界最高水準」は同銀行調べ(2026年6月16日現在)によるもの。国内銀行(外国銀行・信用金庫等を除く)のうち、ホームページに金利を掲載している121行を調査。キャンペーンなど個別の条件があるものは除く。