「コンビニスイーツ」払ってもいいと思う金額はいくらまで? - 1.1万人調査
マイボイスコムは6月16日、コンビニスイーツに関する調査の結果を発表した。調査は2026年5月1日〜5月7日、11,001名を対象にインターネットで行われた。
○コンビニスイーツの購入頻度
コンビニスイーツの購入者は5割強。そのうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強となっている。
どのくらい頻度で、コンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツを買いますか?
○コンビニスイーツの購入場面と購入時の重視点
コンビニスイーツ購入者に、コンビニスイーツの購入場面や購入時の重視点を聞いた。
購入場面は(複数回答)、「甘いものが食べたいとき」が66.7%、「食後のデザートとして」が27.9%、「店頭でおいしそうな商品を見かけたとき」が26.5%。
購入時の重視点は(複数回答)、「味」が75.5%、「価格」が55.7%、「容量、サイズ」が24.9%だった。週1回以上購入する層では、他の層より「価格」を重視する人の比率が低い傾向にある。
○コンビニスイーツにかけてもよい上限額
コンビニスイーツ購入者が、スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円〜300円未満」がボリュームゾーン。
300円以上は4割強、女性30代・70代で比率が高くなっている。一方、男性30代では低い傾向がみられた。
コンビニエンスストアの冷蔵コーナーでスイーツを買う時、かけてもよい上限額は1回あたりいくらですか?
○コンビニスイーツの購入理由
コンビニスイーツ購入者の購入理由は(複数回答)、「いつでも買える」が41.8%、「おいしい・おいしそう」が40.1%、「立地がよい・行きやすい」が28.5%だった。
「おいしい・おいしそう」は、女性10〜30代で各5割台半ばと特に高くなっている。「少量でも買いやすい」は高年代層で高く、特に女性60〜70代で顕著だった。「価格が手頃」も高年代層で高くなっている。
○好きなコンビニスイーツ1位はローソン - 関東はセブン、北海道ではセコマが存在感
コンビニスイーツ購入者に、どのコンビニエンスストアのスイーツが最も好きかを聞いたところ(複数回答)、「ローソン」が36.5%、「セブン‐イレブン」が32.5%、「ファミリーマート」が17.1%となった。
10・20代では、「ファミリーマート」の比率が高くなっている。関東では「セブン‐イレブン」が1位、北海道では「セイコーマート」が高くなっている。
どのコンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツが最も好きですか?
○気に入っているコンビニスイーツ
「気に入っているコンビニスイーツ」について尋ねたところ、以下のような声が寄せられた。
「セブンイレブンの、名前が出て来ないが、抹茶系のパフェみたいなやつ。抹茶のほど良い苦味がクリームの甘さを際立たせ、濃厚に感じるようにされているのが良い。」(男性37歳)
「デイリーヤマザキのショートケーキが一番美味しい。」(男性37歳)
「ローソンのロールケーキ。定番だがクリームが美味しい。キャンペーンの増量も魅力的。」(男性46歳)
「ファミリーマートのクレープ。手が汚れずに食べられて食べやすい。」(女性22歳)
「どら焼きがお気に入りです。あんことクリーム入り、クリームオンリーのものがあって。和風というより洋風のどら焼きを楽しめるので。ケーキ代わりに食べる感じです。」(女性43歳)
「ローソンのロールケーキ、スプーンで食べるもの。生クリームがおいしい。」(女性67歳)
○コンビニスイーツの購入頻度
コンビニスイーツの購入者は5割強。そのうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強となっている。
どのくらい頻度で、コンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツを買いますか?
コンビニスイーツ購入者に、コンビニスイーツの購入場面や購入時の重視点を聞いた。
購入場面は(複数回答)、「甘いものが食べたいとき」が66.7%、「食後のデザートとして」が27.9%、「店頭でおいしそうな商品を見かけたとき」が26.5%。
購入時の重視点は(複数回答)、「味」が75.5%、「価格」が55.7%、「容量、サイズ」が24.9%だった。週1回以上購入する層では、他の層より「価格」を重視する人の比率が低い傾向にある。
○コンビニスイーツにかけてもよい上限額
コンビニスイーツ購入者が、スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円〜300円未満」がボリュームゾーン。
300円以上は4割強、女性30代・70代で比率が高くなっている。一方、男性30代では低い傾向がみられた。
コンビニエンスストアの冷蔵コーナーでスイーツを買う時、かけてもよい上限額は1回あたりいくらですか?
○コンビニスイーツの購入理由
コンビニスイーツ購入者の購入理由は(複数回答)、「いつでも買える」が41.8%、「おいしい・おいしそう」が40.1%、「立地がよい・行きやすい」が28.5%だった。
「おいしい・おいしそう」は、女性10〜30代で各5割台半ばと特に高くなっている。「少量でも買いやすい」は高年代層で高く、特に女性60〜70代で顕著だった。「価格が手頃」も高年代層で高くなっている。
○好きなコンビニスイーツ1位はローソン - 関東はセブン、北海道ではセコマが存在感
コンビニスイーツ購入者に、どのコンビニエンスストアのスイーツが最も好きかを聞いたところ(複数回答)、「ローソン」が36.5%、「セブン‐イレブン」が32.5%、「ファミリーマート」が17.1%となった。
10・20代では、「ファミリーマート」の比率が高くなっている。関東では「セブン‐イレブン」が1位、北海道では「セイコーマート」が高くなっている。
どのコンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツが最も好きですか?
○気に入っているコンビニスイーツ
「気に入っているコンビニスイーツ」について尋ねたところ、以下のような声が寄せられた。
「セブンイレブンの、名前が出て来ないが、抹茶系のパフェみたいなやつ。抹茶のほど良い苦味がクリームの甘さを際立たせ、濃厚に感じるようにされているのが良い。」(男性37歳)
「デイリーヤマザキのショートケーキが一番美味しい。」(男性37歳)
「ローソンのロールケーキ。定番だがクリームが美味しい。キャンペーンの増量も魅力的。」(男性46歳)
「ファミリーマートのクレープ。手が汚れずに食べられて食べやすい。」(女性22歳)
「どら焼きがお気に入りです。あんことクリーム入り、クリームオンリーのものがあって。和風というより洋風のどら焼きを楽しめるので。ケーキ代わりに食べる感じです。」(女性43歳)
「ローソンのロールケーキ、スプーンで食べるもの。生クリームがおいしい。」(女性67歳)