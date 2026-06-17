お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が、16日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演した。

この日は、ハラスメントの現場で傍観せず、第三者として安全に介入し被害の拡大を防ぐ行動者「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。

センシティブな質問を遠慮なくぶつけるハラスメントが話題に挙がると、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「男同士だと、ちょっと込み入った立ち入った質問をすることによって、より仲が深まるみたいなね」。これに大久保はすかさず「でもそれ男性女性っていうより、考え方が古いんだと思う」と斬った。

上田が「まぁな」と相づちすると、大久保は「私もそうですもん」とし「恋愛とかの話をした方が、急激にみんなこう、ちょっとね」と仲を深めるためのトークとして恋愛話を用いていることを明かし「でもその時は言いますよ、私は最後のキスは3年前だけど何年前？」。

これにスタジオは大爆笑で上田も「言わなくて結構です」とツッコミ。大久保が「ギブアンドテイクで言いますけど」と続けると、「それ言われたらこっちも言わなきゃみたいになる」と大笑いだった。