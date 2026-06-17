ロッテはオイシックスに敗戦、西野が6回6失点

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が16日、4試合行われた。ロッテはオイシックス新潟に2-8で敗れた。先発の西野勇士投手は2回に先制を許すと、その後も本塁打を浴びるなど6回6失点で降板。打線は金田優太内野手や藤岡裕大内野手の適時打で反撃したが、7回に2番手の大谷輝龍投手が2失点し突き放された。藤岡は3安打1打点、金田は2安打1打点を記録した。

楽天は巨人に1-4で敗れた。先発の大内誠弥投手が初回に暴投で先制を許すも、直後に大坪梓恩外野手の適時打で追いつく。しかし2回に浅野翔吾外野手の勝ち越しソロを被弾するなど大内は6回4失点で降板した。打線は2回以降つながらず、巨人の又木鉄平投手に完投を許し連勝は6で止まった。

西武は日本ハムに7-5で勝利した。初回に栗山巧外野手の3点適時打で先制し、5回には外崎修汰内野手がホームスチールを決める。先発の與座海人投手は3回1/3、2失点で降板。7回に4番手の三浦大輝投手が西川遥輝外野手に逆転3ランを浴びたが、9回に蛭間拓哉外野手と仲三優太外野手の適時打で再逆転した。最後は森脇亮介投手が締め、青山美夏人投手が今季公式戦初勝利を挙げた。日本ハムの先発・有原航平投手は5回4失点（自責点3）だった。

ソフトバンクはオリックスに6-3で勝利した。ソフトバンクは初回に山川穂高内野手の適時打で2点を先制。先発の北斗投手は6回2失点と試合を作った。8回に3番手の相原雄太投手が池田陵真外野手に適時打を許し勝ち越されたが、その裏に代打・山本恵大外野手の適時打で同点とすると、谷川原健太捕手と秋広優人内野手の適時打で一気に勝ち越した。9回は岩井俊介投手が無失点で締め、相原が公式戦初勝利。オリックスの先発・田嶋大樹投手は8回途中6失点。2年目・寺本聖一外野手に公式戦初本塁打が飛び出した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）