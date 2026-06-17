インスタグラム更新

日本バドミントン協会は16日、公式インスタグラムを更新。女子ダブルスの五十嵐（旧姓東野）有紗・志田千陽組の写真を「#ありちい」として7枚公開。反響は国内にとどまらず、海外にも広がっている。

ラケットを手にした2人が笑みを浮かべている。他にも一緒にネットを持っている写真や、1人ずつのショットもあった。

日本バドミントン協会が突如、「女子ダブルス 五十嵐有紗/志田千陽 ペア」「#ありちい」とし、7枚の写真を公開。日本人ファンはもちろん、海外のファンも歓喜の声を上げた。

「わあ、とってもかわいい！！」

「AriChi」

「二人の笑顔を見られてうれしい。アリサ、シダ、心配しないで。きっとまたチャンスは来るし、これからもっと良いことが待っている。さらに強くなって戻ってきてくれると信じてる」

「チハル・シダが大好きだ。本当にチャーミングだよね。僕のコメントに気づいてくれたらいいな」

「笑顔が素敵なかわいい女の子たち」

松山奈未と2024年パリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田は、昨年8月の世界選手権でペア解散。同9月から五十嵐と新たなペアを結成した。



（THE ANSWER編集部）