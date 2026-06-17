1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。リオネル・メッシが前半に先制ゴールを決めたかに見えたが、オフサイドの判定。わずか3分後にはアルジェリアもゴールネットを揺らしながら、オフサイドとなる珍事があった。

アルゼンチン連覇へ高らかに鳴った号砲は、すぐに取り消された。前半5分、左サイドのメッシが反応。冷静に左足でゴールを決めたかに見えたが、オフサイドの判定だった。

わずか3分後の前半8分。今度はアルジェリアのシャイビがゴールネットを揺らしたが、これもオフサイドとなった。

X上の日本人ファンも反応。「今大会、オフサイドの判定が三笘の1ミリみたいなことになってる。もはや肉眼では分からないレベル」「お互いに紙一重のオフサイドでゴール取り消しをやり合うという、めちゃくちゃマンガみたいな立ち上がり」「両チームがオフサイドに泣く」などの声が上がった。

メッシは前半17分に正真正銘の先制ゴールを決めた。



（THE ANSWER編集部）