オランダ戦でW杯デビュー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと対戦し、2-2ドローで勝ち点1を獲得した。後半途中出場の塩貝健人が、試合後に残した言葉に注目が集まっている。

21歳の塩貝は、1-2とリードを許した後半39分に投入された。ゴールはならなかったが、W杯デビューでピッチを懸命に駆けた。

試合を配信したDAZNは16日、オランダ戦後の塩貝のインタビュー動画を公開。「点を取りたかったというのはあるけど、そういう大会ではないので。僕個人の気持ちだけを優先する大会でもないし、チームのためにやることはできた」とのコメントには、X上のファンも反応した。

「この塩貝の一言に今、日本代表がなんでこんなに強いのか全て表されてると思う」

「仕事にもプライベートにも繋がること プロそのもの」

「塩貝いいよなぁ これかなりカッコいいと思う」

「今大会で塩貝推しになったわ」

「ギラギラしてるし俺が俺がって感じかと思いきやちゃんとチーム第一に考えてる上で自分のゴールに執着してる感じが好き」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。塩貝は「どんな形でも得点が取れればいい。ラスト、ワンタッチ触るだけでも、どんな形でも僕は点を取れると思ってるんで。次は結果で見せられたら」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）