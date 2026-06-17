猫が心を閉ざしているときの原因

1.突然の大きな音に驚いた

気ままに暮らしているように見えていても、本来、猫は警戒心の強い動物です。また人と比べてかなり精度の高い聴覚を備えているため、些細な物音にも敏感に反応します。そのため、突然聞こえる大きな音には、とても強い恐怖心を抱き、警戒心を強める傾向があります。

雷鳴・打ち上げ花火・外から聞こえてくる大きな衝撃音・家の中の乱暴なドアの開け閉めなどで突然大きな音が聞こえてくると、急に警戒してしばらくは心を閉ざしてしまうこともあるでしょう。

2.嫌なことをされた

嫌なことをする人に対して心を閉ざしてしまうのは、猫に限らずよくあることです。普段から大きな声で怒鳴るように話す人、動作が大きくて乱暴気味な人、扱いが雑で痛い思いをさせられる人などに対して猫が心を閉ざすのは、自然な反応だと言えるでしょう。

3.しつこくされた

猫は、必要以上にしつこくされることも嫌います。いつもご飯やおやつをくれたり優しく接してくれる大好きな飼い主さんであっても、あまりにもしつこくされるとプイとした態度に豹変し、逃げ出してしまったり、嫌がって攻撃的になったりすることもあります。

「これ以上しつこくしないで」という気分に切り替わると、猫は必ずサインを出します。耳を後ろに倒したり、しっぽを大きく振ったり、身をよじって逃げようとしたりといったサインに気づいたら、静かに解放してあげましょう。

4.環境の変化

室内は、猫が飼い主さんと共有している縄張りです。縄張りの中に異変が起こると、猫は落ち着いていられません。飼い主さんの都合で家具の配置を変えたり、リフォームをしたり、引っ越しをしたり、同居家族や動物が増えたりした場合、猫は縄張りの変化に警戒し、飼い主さんに対しても心を閉ざしてしまうことがあります。

猫が不信感を持っているときのサイン

近寄ってこない

心を閉ざしているときの猫は、基本的に警戒心が非常に強くなっているため、自分から飼い主さんに近寄ってこようとしなくなることが多いです。普段から、猫は飼い主さんに対してある程度の距離を空けて付かず離れず過ごしていることが多いと思いますが、いつも以上に距離をとって近づこうとしない場合は、心を閉ざしている可能性が高いでしょう。

視線を合わせない

動物が相手と視線を合わせてじっと見つめているときは、相手に対して警戒心や敵意を抱いているときです。しかし、猫は信頼している飼い主さんと視線を合わせてゆっくりと瞬きをするなどのコミュニケーションを図ることができる動物です。

しかし心を閉ざしてしまっているときの猫は、飼い主さんと視線を合わせず、目を逸らしたり顔を背けたりすることもあります。

隠れて出てこない

極端な場合は、隠れてしまってなかなか姿を現さないこともあります。愛猫が心を閉ざして出てこないときに、名前を呼びながらしつこく探し回るとますます心を閉ざしてしまうことがありますので注意が必要です。

飼い主さんが用意した隠れ家に隠れている場合も、決して中を覗いたり声をかけたり無理やり出てこさせようとしたりするのは、避けましょう。

猫からの信頼を得るためのコツ

猫の方から近づいてくるまで待つ

愛猫が心を閉ざしているときは、基本的には飼い主さんの方から近寄るのではなく、愛猫の方から近づいてくるのを待ちましょう。心を閉ざしているときの猫は、強い警戒心を抱いていますので、飼い主さんから近寄っていくと逆効果になることが多いからです。愛猫のペースを優先して、じっと待つことが大切です。

静かに見守る

実際に愛猫が自分から出てくるのを待つのは、口で言うよりつらいかもしれません。そのような場合は、飼い主さん自身もあまり猫のことを気にかけずに、本を読んだり音楽を聞いたり編み物をしたりなど、一旦愛猫への執着を断ち切った方が良いでしょう。

その際、できるだけ物音を立てないように、音楽の音量も少し小さめにすることで、愛猫への刺激も抑えられるでしょう。

まとめ

猫が心を閉ざす原因には、突然の大きな物音や環境の変化といった防ぐのが難しいものもあれば、嫌なことをされた、しつこくされたなど、普段から気をつけることで防げるものもあります。

たとえ愛猫が心を閉ざしてしまったとしても、飼い主さんが落ち着いて静かに見守り、愛猫が自ら近寄ってくるまでじっと待ってあげることで、また元の関係に戻れることも少なくありません。ポイントは、愛猫のペースを優先することです。焦らずのんびりと構えしょう。