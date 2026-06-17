初出場のH組カボベルデが0−0でスペインから歴史的な勝ち点1をあげた試合で、7億6500万円も大儲けした人物がいたと、英紙サンが報じた。

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この人物はブックメーカーでスペインの敗北か引き分けに32万ポンド（約7000万円）を賭けたという。スペインの勝利以外に張ったのは、全体のわずか9％。払い戻しは350万ポンド（約7億6500万円）となり、ブックメーカーは換金が行われたことを確認したという。

一方、スペイン勝利に約100万ドル（約1億5000万円）を賭けて大きな損失を被った人物ががいたと、米メディア「Forbe」が報じている。

予測市場プラットフォームPolymarketによると、試合前にあるユーザーがスペイン勝利へ99万9000ドル以上を投じていたという。当時の勝利の予測は92％。スペインが勝利していれば約8万6000ドル（約1300万円）の利益を得られる見込みだった。

人口わずか60万人。アフリカの島国の歴史的な勝ち点1によって、世界中に泣いた人と笑った人がいたようである。

※日本では法律で厳しく規制されています