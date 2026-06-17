ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」から、ディズニープリンセスの限定デザインが登場。

クレンジングオイルが、ディズニープリンセス「ベル」「アリエル」「白雪姫」のパッケージで展開されます☆

&honey クレンジング「ディズニープリンセス」限定デザイン「ベル／アリエル／白雪姫」

価格：各1,540円(税込)

発売日：2026年6月17日（水）

内容量 ：各180mL

ヴィークレアが「＆honey クレンジングオイル」のディズニープリンセス限定デザインを数量限定で発売。

ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得した「&honey」から、ディズニー限定パッケージのクレンジングオイルが展開されます。

ラインナップは「ベル」「アリエル」「白雪姫」の3種類。

キャラクターや仕上がり・香りからお好みのシリーズが選べるのも嬉しいポイントです☆

アンドハニー クレンジングオイル モイスト／ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」をデザインしたクレンジングオイル。

一輪の薔薇を持つ「ベル」のそばには「ポット夫人」と「チップ」親子が寄り添っています。

ブルガリア産ローズを使用した、プリンセスローズハニーの香りが堪能できる一本です。

アンドハニー サボン クレンジングオイル ブルークレイ／アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのクレンジングオイル。

両手を組んだかわいい「アリエル」と一緒にお友だち「フランダー」も描かれています。

フランス産のマリンフェンネルを使用した、プリンセスマリンハニーの香りが閉じ込めてあります。

アンドハニー クレンジングオイル ブラック／白雪姫

リンゴを両手で持ちながら優しい笑みを浮かべる、ディズニープリンセスの「白雪姫」

片手を上げたポーズの「おとぼけ」と一緒に登場します。

クレンジングオイルには、フランス産のリンゴエキスを使ったプリンセスアップルハニーの香りが使用されています。

選べる3つのクレンジングオイル

落として肌うるおう、ハチミツ美容がコンセプトの「&honey クレンジングオイル」

合成着色料・パラベン・アルコール・動物実験フリーにこだわり、パッチテスト済の弱酸性ナチュラル処方が採用されています。

しっとり保湿ケアの『モイスト』、すっきり黒ずみケアの『サボン』、毛穴・角栓ケアの『ブラック』の3種類からお好みの使用感やお悩みに合わせて、自分に合ったクレンジングが選べます。

物語を象徴するチャームが付いた、「ベル」「アリエル」「白雪姫」デザインの限定ボトル。

2026年6月17日より販売が開始される、&honeyクレンジング「ディズニープリンセス」限定デザインの紹介でした☆

※画像は全てイメージです

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