ハワイ発のカジュアルレストラン「Eggs ’n Things（エッグスンシングス）」に、旬の白桃をはじめ、夏を彩る新作メニューが登場！

旬の白桃を贅沢に使った「白桃のパンケーキ」や特製スパイスをじっくり効かせた「ジャークチキン＆エッグス」、爽快感あるドリンクなどがラインナップされます☆

Eggs ’n Things「白桃のパンケーキ／ジャークチキン＆エッグス」

販売期間：2026年6月25日（木）〜 7月22日（水）

販売店舗：国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee

「Eggs ’n Things」と「Eggs ’n Things Coffee」の期間限定メニューとして、旬の白桃を贅沢に使った「白桃のパンケーキ」が登場。

みずみずしい白桃の美味しさを存分に詰め込んだ、この季節だけの白桃尽くしな一皿です。

さらに果実感が楽しめる爽やかな「ピーチトニックスカッシュ」や「ピーチティー」も登場し、テーブルを桃色に彩ります。

また、力強く香ばしい焼き目に仕上げた「ジャークチキン＆エッグス」は、特製スパイスをじっくり効かせた夏にぴったりの旨味あふれる一品。

すっきりと味わえる、爽快感抜群の「ライムスカッシュ」や「ライムミントスカッシュ」との組み合わせは暑さに負けない食欲をそそる食事として最適です☆

白桃のパンケーキ

価格：イートイン 2,431円（税込）／テイクアウト 1,620円（税込）

「白桃のパンケーキ」は、季節限定で味わえる“桃づくし”の贅沢なパンケーキ。

ごろっとした白桃にコクのある白桃クリームとソースが合わせてあります。

テイクアウト

最後の一口まで白桃の豊かな香りが楽しめるメニューです。

ピーチトニックスカッシュ

価格：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

白桃の果肉感を堪能できる「ピーチトニックスカッシュ」

テイクアウト

トニックウォーターのほろ苦さがアクセントになった、大人の味わいに仕上げられたスカッシュです。

ピーチティー

価格：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

芳醇な白桃の甘みと紅茶の香りが広がる「ピーチティー」もラインナップ。

テイクアウト

パンケーキとも相性抜群なコールドドリンクです。

ジャークチキン＆エッグス

価格：イートイン 1,848円（税込）／テイクアウト 1,814円（税込）

本場のスパイスが香る、じっくり焼き上げた「ジャークチキン＆エッグス」

特製スパイスとレモン果汁にしっかり漬け込んだ、旨味あふれる一品です。

テイクアウト

力強く香ばしい焼き目のチキンにライムをギュッと絞れば、爽やかで奥深い味わいが広がります。

ライムスカッシュ／ライムミントスカッシュ

価格：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

ライムの酸味がすっきりとした「ライムスカッシュ」

より爽快感を感じたい方は、ミント入が入った「ライムミントスカッシュ」がおすすめ。

テイクアウト

スパイスの効いた「ジャークチキン＆エッグス」との組み合わせは相性抜群です！

旬の白桃を使用したパンケーキやドリンク、夏を彩る新作フードがラインナップ。

Eggs ’n Thingsにて2026年6月25日より販売される「白桃のパンケーキ」や「ジャークチキン＆エッグス」ドリンクメニューの紹介でした☆

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