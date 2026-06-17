競技者から起業家へ 中国発「GANCUBE」を世界に
【新華社広州6月17日】世界市場で年間数百万個を販売する中国発の立体パズルブランド「GANCUBE」を立ち上げた江淦源（こう・かんげん）さん。かつてはスピードキューブの競技者として腕を磨き、テレビ出演や初心者向け教材の制作を通じて競技の普及にも取り組んだ。
江さんが六面立体パズルと出会ったのは小学生の頃だった。列車に乗る際、父親からキューブを一つプレゼントされた。英語の説明書を十分に理解できなかったため、自分で試行錯誤し、2日かけて六面をそろえたという。
その後、六面をそろえる速さを競うスピードキューブに夢中になり、タイムを縮めるため毎日4〜5時間練習した。校内で腕前を知られるようになり、国内の愛好者向け交流サイトやインスタントメッセンジャー「QQ」のグループでも名を知られるようになった。だが当時、スピードキューブ競技の愛好者はまだ少なかった。
競技をより多くの人に知ってもらおうと、江さんは挑戦企画を扱うテレビ番組に自ら応募。番組では80秒余りで三つのキューブを続けてそろえ、広く知られるようになった。
初心者が取り組みやすいよう、解法を分かりやすくまとめ、解説動画や学習用ツールも制作した。その後、競技者から起業家へと転身し、立体パズルの設計と生産に乗り出した。
現在、江さんが手がける各種の立体パズルは年間数百万個が販売され、約7割が海外向けとなっている。米通販大手アマゾンのカテゴリー別ランキングで首位となった製品もある。
また、スマートフォンと連携してオンライン対戦などができるスマートキューブを開発し、対戦用のオンラインプラットフォームも構築した。世界ルービックキューブ選手権大会への協賛や国内大会の開催にも携わっている。