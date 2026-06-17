広東省仏山市にある淦源科技ショールームで、自社製の立体パズルが並ぶ中、写真に納まる江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

【新華社広州6月17日】世界市場で年間数百万個を販売する中国発の立体パズルブランド「GANCUBE」を立ち上げた江淦源（こう・かんげん）さん。かつてはスピードキューブの競技者として腕を磨き、テレビ出演や初心者向け教材の制作を通じて競技の普及にも取り組んだ。

江さんが六面立体パズルと出会ったのは小学生の頃だった。列車に乗る際、父親からキューブを一つプレゼントされた。英語の説明書を十分に理解できなかったため、自分で試行錯誤し、2日かけて六面をそろえたという。

その後、六面をそろえる速さを競うスピードキューブに夢中になり、タイムを縮めるため毎日4〜5時間練習した。校内で腕前を知られるようになり、国内の愛好者向け交流サイトやインスタントメッセンジャー「QQ」のグループでも名を知られるようになった。だが当時、スピードキューブ競技の愛好者はまだ少なかった。

広東省仏山市にある淦源科技ショールームで自社製の立体パズルを見せる江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

競技をより多くの人に知ってもらおうと、江さんは挑戦企画を扱うテレビ番組に自ら応募。番組では80秒余りで三つのキューブを続けてそろえ、広く知られるようになった。

初心者が取り組みやすいよう、解法を分かりやすくまとめ、解説動画や学習用ツールも制作した。その後、競技者から起業家へと転身し、立体パズルの設計と生産に乗り出した。

２００５年にテレビ番組の挑戦企画に出演し、キューブの面をそろえる江淦源さん（左から３人目）。（資料写真、仏山＝新華社配信）

現在、江さんが手がける各種の立体パズルは年間数百万個が販売され、約7割が海外向けとなっている。米通販大手アマゾンのカテゴリー別ランキングで首位となった製品もある。

また、スマートフォンと連携してオンライン対戦などができるスマートキューブを開発し、対戦用のオンラインプラットフォームも構築した。世界ルービックキューブ選手権大会への協賛や国内大会の開催にも携わっている。

２００７年の広州ルービックキューブオープン大会に出場した江淦源さん（右から２人目）。（資料写真、仏山＝新華社配信）

海外でスピードキューブ大会に出場した江淦源さん（左）。（資料写真、仏山＝新華社配信）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地にある、キューブのコーナーピース生産ライン。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市にある淦源科技スマート製造基地のキューブ生産ライン。（２０２５年１０月２９日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地にある、キューブのコーナーピース生産ライン。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、キューブの生産に取り組む従業員。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、キューブのセンターピースを組み立てる従業員。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で撮影した、検査中のスマートキューブ。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、キューブ部品の品質を検査する江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、製品の写真を撮影する従業員。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、完成したキューブを拭く従業員。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技の事務所で、従業員と製品プランを話し合う江淦源さん（右）。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技の事務所で、従業員と販売プランを話し合う江淦源さん（左）。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技スマート製造基地で、組み立てられたキューブをチェックする江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の淦源科技の事務所で、キューブを回す江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／陳朔）

広東省仏山市の淦源科技の事務所で、スマートキューブの内部構造を見せる江淦源さん。センサーで回転を計測し、アプリで手順やタイムを記録・分析できるほか、オンライン対戦にも対応する。（２０２５年１０月２９日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省広州市の楽峰広場にある「ＧＡＮＣＵＢＥ」の店舗で、スマートキューブを体験する愛好者。（５月１日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省広州市の楽峰広場にある「ＧＡＮＣＵＢＥ」の店舗で、スピードキューブ試合に参加した愛好者。（５月１日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省広州市の楽峰広場で開かれたスピードキューブ大会で、選手と交流する江淦源さん（左から２人目）。（５月１日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省広州市の楽峰広場にある「ＧＡＮＣＵＢＥ」の店舗で、キューブの組み立てを指導する江淦源さん（右）。（５月１日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）

広東省広州市の楽峰広場にある「ＧＡＮＣＵＢＥ」の店舗で、キューブ愛好者にサインをする江淦源さん。（５月１日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）