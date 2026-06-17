『田鎖ブラザーズ』染谷将太が語る“岡田将生との絆”「根本ではつながっている」
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）。最終話を目前に控え、物語はついに大きな局面へ。岡田と築き上げた兄弟の距離感などについて、田鎖稔を演じる染谷将太にインタビュー。キャスト、スタッフと共有した撮影現場の空気感や、“こんなに悲しいのに温かい”と感じた本作の魅力についても語ってもらった。
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■根本ではつながっている――染谷将太が大切にした“離れていく兄弟”の距離感
――ここまで兄弟の関係性が揺らぐような場面も描かれました。どのように演じていったのでしょうか。
ここまでの流れの中で、二人は同じ目的を持って、同じ方向を向いているんです。でも、やっぱり兄弟でも性格は違うので、徐々に衝突していくんです。
根本ではつながっているけれど、少しずつ離れていく。その距離感はすごく大事にしようと、岡田くんとも監督とも話し合いながら、丁寧に演じていきました。
――第8話の兄弟と茂木幸輝（山中崇）とのお風呂のシーンが印象的です。
もっちゃん（茂木）との関係も、家族ではないですけれど、まるで親戚みたいな距離感なんです。稔にとっては親代わりでもあるし、とても親密にお世話になっている存在なので。
撮影を重ねる中で、山中さんとのお芝居を通して、やっぱり第8話のお風呂のシーンは、自分としても心が痛かったです。役としてもそうですし、個人的にもすごく記憶に残るシーンになりました。
■岡田将生とだから生まれた、田鎖兄弟の自然な空気感
――重たい展開が続く中で、岡田さんとの関係性が支えになった部分も大きかったのでしょうか？
それは大前提としてあります。とてもシンプルかつ複雑なお話でもあるので。
二人の兄弟という関係性を、ここまで膨らませることができたこともそうですし、それを現場で楽しく作り上げられたのは、岡田くんと一緒だったからだと思います。
お互いを知っているからこそ生まれる兄弟の空気感というか。意図的にその空気感を作ることなく、自然と作り上げることができたのは、普段からの関係性とつながっていると思います。
■「同じ痛みを共有している感覚だった」山本剛義監督と作り上げた撮影現場
――キャストとスタッフとの関係性も素敵だなと思うのですが、スタッフとの信頼関係から出来上がった部分もありますか？
あります。今回、山本（剛義）さんも、この兄弟と一緒に生きてくれているような感覚で演出してくださったので。外側から見ているだけでなく、内側からも見てくれているというか、同じ痛みを共有しているような感覚がありました。
撮影監督の宗（賢次郎）さんしかり、本当に撮影現場の皆さんがすごく活気があって、かつ一歩一歩、着実にみんなで進んでいることを感じられたので、ものすごく楽しかったです。
自分も合間は、ほとんどずっと撮影現場でウロウロしていたんですけど（笑）、自然と皆さんが居場所を作ってくれるというか。撮影現場の近くにいることが自分にとっても心地よくて、そのほうがリラックスできる。そんな素敵な現場でした。
――山本監督とのやりとりの中で、特に印象に残っている言葉や感情はありますか？
山本さんとはクランクイン前に、ラストに向けて「二人は一体どうなっていくんだろうね」と、なんとなくゴールを想像した瞬間があったんです。
最後まで走り切った時に、「こういうことだったね」と答えをみんなで共有した瞬間があって。始まる前と終わった時に交わした言葉や感情は、すごく印象に残っています。
■悲しさの中に残る温かさ――染谷将太が感じた『田鎖ブラザーズ』の魅力
――今回初めて参加された新井順子プロデューサーの作品の現場には、どんな魅力を感じましたか？
まず、全体としてものすごく精巧な話でありつつ、登場人物たちの感情だったり、人と人の間に生まれるものを大切にされているんだなと思いました。それは、撮影現場で台本や役の話をさせてもらう中でも、すごく感じて。
僕たちの考えを理解してくださって、ずっと見守ってくれている。自分としては安心感につながって役に挑むことができました。「自分がやっていることも間違っていないかも」と思える、そんな存在でした。
人と人の間に生まれる愛情だったり、憎しみだったり、そういうものをすごく大切にされているからこそ、全体を通して素敵な作品に仕上がるんだろうなと思いました。
――映像を通しても、その愛がすごく伝わってくる作品だと思います。
撮影している時は必死でしたし、つらい役でもあるので、ただただ必死に生きていたのですが、完成した映像を見させてもらった時に、温かさを感じたんです。
こんなに悲しいのに、なんでこんなに温かいんだろうって。すごく素敵だなと思いました。
――最終話前までに見返してほしいポイントを教えてください。
今まで出てきている回想シーンですかね。最終話で、きっと一つの結論にたどり着く展開になると思うのですが、その答えは過去に隠れていたり、これまでの回想シーンの中にちりばめられていたりもするので。
そこを見返して、想像を膨らませながら最終話を見ていただけたら、より楽しめるのではないかなと思います。
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■根本ではつながっている――染谷将太が大切にした“離れていく兄弟”の距離感
ここまでの流れの中で、二人は同じ目的を持って、同じ方向を向いているんです。でも、やっぱり兄弟でも性格は違うので、徐々に衝突していくんです。
根本ではつながっているけれど、少しずつ離れていく。その距離感はすごく大事にしようと、岡田くんとも監督とも話し合いながら、丁寧に演じていきました。
――第8話の兄弟と茂木幸輝（山中崇）とのお風呂のシーンが印象的です。
もっちゃん（茂木）との関係も、家族ではないですけれど、まるで親戚みたいな距離感なんです。稔にとっては親代わりでもあるし、とても親密にお世話になっている存在なので。
撮影を重ねる中で、山中さんとのお芝居を通して、やっぱり第8話のお風呂のシーンは、自分としても心が痛かったです。役としてもそうですし、個人的にもすごく記憶に残るシーンになりました。
■岡田将生とだから生まれた、田鎖兄弟の自然な空気感
――重たい展開が続く中で、岡田さんとの関係性が支えになった部分も大きかったのでしょうか？
それは大前提としてあります。とてもシンプルかつ複雑なお話でもあるので。
二人の兄弟という関係性を、ここまで膨らませることができたこともそうですし、それを現場で楽しく作り上げられたのは、岡田くんと一緒だったからだと思います。
お互いを知っているからこそ生まれる兄弟の空気感というか。意図的にその空気感を作ることなく、自然と作り上げることができたのは、普段からの関係性とつながっていると思います。
■「同じ痛みを共有している感覚だった」山本剛義監督と作り上げた撮影現場
――キャストとスタッフとの関係性も素敵だなと思うのですが、スタッフとの信頼関係から出来上がった部分もありますか？
あります。今回、山本（剛義）さんも、この兄弟と一緒に生きてくれているような感覚で演出してくださったので。外側から見ているだけでなく、内側からも見てくれているというか、同じ痛みを共有しているような感覚がありました。
撮影監督の宗（賢次郎）さんしかり、本当に撮影現場の皆さんがすごく活気があって、かつ一歩一歩、着実にみんなで進んでいることを感じられたので、ものすごく楽しかったです。
自分も合間は、ほとんどずっと撮影現場でウロウロしていたんですけど（笑）、自然と皆さんが居場所を作ってくれるというか。撮影現場の近くにいることが自分にとっても心地よくて、そのほうがリラックスできる。そんな素敵な現場でした。
――山本監督とのやりとりの中で、特に印象に残っている言葉や感情はありますか？
山本さんとはクランクイン前に、ラストに向けて「二人は一体どうなっていくんだろうね」と、なんとなくゴールを想像した瞬間があったんです。
最後まで走り切った時に、「こういうことだったね」と答えをみんなで共有した瞬間があって。始まる前と終わった時に交わした言葉や感情は、すごく印象に残っています。
■悲しさの中に残る温かさ――染谷将太が感じた『田鎖ブラザーズ』の魅力
――今回初めて参加された新井順子プロデューサーの作品の現場には、どんな魅力を感じましたか？
まず、全体としてものすごく精巧な話でありつつ、登場人物たちの感情だったり、人と人の間に生まれるものを大切にされているんだなと思いました。それは、撮影現場で台本や役の話をさせてもらう中でも、すごく感じて。
僕たちの考えを理解してくださって、ずっと見守ってくれている。自分としては安心感につながって役に挑むことができました。「自分がやっていることも間違っていないかも」と思える、そんな存在でした。
人と人の間に生まれる愛情だったり、憎しみだったり、そういうものをすごく大切にされているからこそ、全体を通して素敵な作品に仕上がるんだろうなと思いました。
――映像を通しても、その愛がすごく伝わってくる作品だと思います。
撮影している時は必死でしたし、つらい役でもあるので、ただただ必死に生きていたのですが、完成した映像を見させてもらった時に、温かさを感じたんです。
こんなに悲しいのに、なんでこんなに温かいんだろうって。すごく素敵だなと思いました。
――最終話前までに見返してほしいポイントを教えてください。
今まで出てきている回想シーンですかね。最終話で、きっと一つの結論にたどり着く展開になると思うのですが、その答えは過去に隠れていたり、これまでの回想シーンの中にちりばめられていたりもするので。
そこを見返して、想像を膨らませながら最終話を見ていただけたら、より楽しめるのではないかなと思います。