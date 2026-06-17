崎陽軒「桂歌丸さんの愛した炒飯弁当」命日限定で発売 少し苦手だったグリーンピースを他の具材に変更
崎陽軒は17日、「桂歌丸さんの愛した炒飯弁当2026」を歌丸さんの命日である7月2日限定で発売すると発表した。
【写真】崎陽軒の思いが伝わる…桂歌丸さんのイラスト
生前、歌丸さんは崎陽軒創業110周年・シウマイ誕生90周年を記念したムック本「崎陽軒Walker」に登場。崎陽軒の弁当（炒飯）は「命の親」という言葉を残した。
歌丸さんの崎陽軒への思いに感謝の気持ちを込めて、2018年に亡くなって以降、命日である7月2日に「炒飯」をメインとした弁当を販売している。掛け紙のイラストは、林家木久扇が描き下ろした。「お弁当、うめ（梅）〜！」にかけて歌丸さんの周りに梅の花が咲き誇る、心温まるイラストとなっている。
メインの炒飯は、歌丸さんの弟子である桂枝太郎の証言をもとに、実はちょっと苦手だったというグリーンピースの代わりに海老をトッピング。「桂歌丸ひょうちゃん」を封入し、歌丸さんに喜んでもらえるような内容に仕上げたという。
パッケージ裏面に記載されたQRコードより、期間限定で生前の歌丸さんの貴重な公演音源（「中村仲蔵」2017年 春 録音）を聞くことができる。崎陽軒公式サイトでの完全予約制、店舗・数量限定で販売する。価格は税込1350円。
【写真】崎陽軒の思いが伝わる…桂歌丸さんのイラスト
生前、歌丸さんは崎陽軒創業110周年・シウマイ誕生90周年を記念したムック本「崎陽軒Walker」に登場。崎陽軒の弁当（炒飯）は「命の親」という言葉を残した。
歌丸さんの崎陽軒への思いに感謝の気持ちを込めて、2018年に亡くなって以降、命日である7月2日に「炒飯」をメインとした弁当を販売している。掛け紙のイラストは、林家木久扇が描き下ろした。「お弁当、うめ（梅）〜！」にかけて歌丸さんの周りに梅の花が咲き誇る、心温まるイラストとなっている。
パッケージ裏面に記載されたQRコードより、期間限定で生前の歌丸さんの貴重な公演音源（「中村仲蔵」2017年 春 録音）を聞くことができる。崎陽軒公式サイトでの完全予約制、店舗・数量限定で販売する。価格は税込1350円。