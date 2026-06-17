基準値の約5倍の酒気帯び運転「記憶がない」　狭すぎる路地を走行し室外機3台に衝突　29歳理学療法士の男逮捕　福岡市

福岡市・南区で9日、酒を飲んで車を運転した疑いで29歳の男が逮捕された。男は車1台が通るのがやっとの路地で室外機に衝突し、バンパーが脱落。

血液検査では基準値の約5倍のアルコールが検出されたという。

狭い路地で室外機に衝突し車を損壊

カメラが捉えたのは、タイヤがパンクし、バンパーが外れてなくなった車。

現場は思わぬ場所だった。事故があったのは、車が通るにはかなり狭い道幅だ。

エアコンの室外機は、ぶつかった跡が残っていて大きくへこんでいる。

事故の目撃者は「これ（室外機）、本来ここにあったんですよ。ずれてる。3台全部『ドン』て押して」と話す。

事故の一部始終が防犯カメラに記録されていた。

福岡市・南区で9日午後11時半頃、車1台が通るのがやっとの路地に入ってきた車。

通り抜けようとするが、室外機とぶつかってしまう。

バックして脱出しようとするが、バンパーが室外機に引っ掛かり、完全に外れてしまう。運転手の男が降りてきた。

すると、外れたバンパーをボンネットに置く不可解な行動をした。

検査拒否後の採血で基準値約5倍検出

警察によると、当時、男は意思疎通が難しい状態でアルコール検査を拒否した。

その後、血液検査を行ったところ、基準値の約5倍のアルコールが検出されたという。

酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、理学療法士の小出泰正容疑者（29）だ。

調べに対し、容疑を認めた上で「どれくらい飲んだか、なぜ車に乗ったか記憶がない」と話している。

（「イット！」6月16日放送より）