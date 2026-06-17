女優のキムラ緑子（64）が17日、インスタグラムを更新。高市早苗首相や小泉進次郎防衛相の言動に対する疑問をつづった。

キムラは「我が国の防衛大臣さん、インドネシアの首相に三笠の軍艦，プレゼントしたって本当？」と、小泉氏がインドネシアのプラボウォ大統領に軍艦「三笠」の模型をプレゼントしたことに触れ、「かつて日本が攻めた国に，軍艦を！！ぐんかん あかん」と指摘。「誰も止めなかったのか？いや、戦争をなきものにしようとする働きか あかんぐんかん」と私見を述べた。

また、高市首相が英国のキア・スターマー首相と首脳会談を行った際の出来事についてSNS上でささやかれている憶測にも言及した上で、「ディープパープルを官邸にご招待した時のこと 周りのパープルファンが怒ってましたこと思い出しました」とし、ヘビーメタルバンドでドラムをたたいていたことで知られる高市首相が、英国の伝説的ロックバンド、ディープ・パープルのドラマー、イアン・ペイスにドラムスティックを贈ったことについて回想。「ファンならサイン入りスティックをもらう側だろ！とね。イアンギランの前でバーンを歌ってますと言ってたけど、イアンギランはバーンを歌ってないんだよーむしろイアンギランにとっていやな歌だよ、やめた後の次のボーカルの歌だからね。わざとやってるのいやなこと？疑問だらけ」とつづった。

そうした出来事を受け、「おねがいだから がいこくにいかないてほしい だれかをしょうたいしないでほしい」と思いをつづった。