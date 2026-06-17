16日、韓国サッカー協会は声明を発表した。その中で現在開催中の北中米ワールドカップでは、選手達は大会の公式インタビュー以外の場で韓国メディアの取材に応じないことが明記されていて、韓国代表と同国メディアとの対立に注目が集まっている。



「韓国サッカー協会は、メキシコのグアダラハラでの合宿での一部のメディア関係者による不適切な発言を非常に残念に思う。最近明らかになったその不適切な発言は、代表チームに驚きと失望をもたらした」





問題の原因は、韓国人ジャーナリストによるソン・フンミンへの発言にある。グアダラハラで行われた直前合宿の際、韓国の放送局『JTBC』の取材担当者がソンに対して「軍隊のような走り方だ。主将だからか？」と発言。さらに別のスタッフも、「軍隊にも行ってないくせに」、「軍隊の『軍』の字も知らない連中が」と取材中に発言している様子が同局のYouTubeチャンネルで公開された動画の中に収められていて、韓国国内で大きな問題に発展していた。