MATCH 18 グループI第1戦



2026年6月17日 7:00キックオフ（会場：ボストン・スタジアム)



イラク 1-4 ノルウェー



7大会ぶり4度目の出場となるノルウェーが初戦を迎えた。ハーランドやマルティン・ウーデゴーらタレントを多く揃えるノルウェーは今大会のダークホースの一つと目されているなか、10大会ぶり2度目の出場となったイラクと激突。



ボール非保持の際は［4-4-2］のブロックを敷くノルウェーはハーランドとセルロートという大型FWへシンプルなボールを送り、個の力で打開を試みる。一方のイラクはボールホルダーへの激しいプレッシャーをかけ、ノルウェーに時間を与えない。





徐々にボールを握る時間が増えるノルウェーは左サイドのヌサを中心に攻め立てると、28分左サイドをオーバーラップしてきたウォルフェのクロスにハーランド。怪物ストライカーが初めてのW杯で幸先のいいゴールを決めた。いい形で試合に入ったものの、失点を許したイラクは38分反撃に出る。左サイドを崩したイラクは左サイドからアル・アンマリがクロスを上げると、フセインが打点の高いヘディングでネットを揺らす。しかしその4分後、イラクのミスを逃さなかったハーランドがGKへのバックパスを捕まえてゴール。ノルウェーのエースがW杯の舞台で躍動する。後半立ち上がりはイラクが攻勢に出てボールを握ると、サイドからのクロスで同点ゴールを狙いに行く。一方のノルウェーは守備に回る時間が増え、耐える展開に。流れが悪いノルウェーは72分に4枚替えを行うと、その4分後CKから出場したばかりのエスティゴーが頭で合わせゴール。選手交代が功を奏しリードを2点に広げる。フレッシュな選手が入り、再び勢いが出てきたノルウェーは81分またしてもミスをついたハーランドがGKとの一対一を迎えるが、これはハッサンが見事なセーブ。2点のリードがあるノルウェーは余裕を持ってボールを回し、時間を使う。後半ATにはハーランドの折り返しにトルストベットが合わせ、ノルウェーがダメ押しゴールを決めて試合は4-1で終了。今大会の注目チームの一つであるノルウェーがエース、ハーランドの2ゴールもあり、白星スタートに成功した。［スコア］イラク 1-4 ノルウェー［得点者］イラクアイメン・フセイン（39）ノルウェーアーリング・ハーランド（29、42）レオ・エスティゴー（76）クリスティアン・トルストベット（90＋7）［ポゼッション］イラク 36%ノルウェー 52%中立 12%［シュート数］イラク：11本ノルウェー：11本［枠内シュート］イラク：1本ノルウェー：4本［イエローカード］イラクザイド・タフシーンノルウェー［レッドカード］イラクノルウェーイラクフォーメーション：［4-4-2］監督：グラハム・アーノルドGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）DFフセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン）ザイド・タフシーン（パフタコール）アカム・ハシム（アル・ザウラー）メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ）MFイブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ）アミル・アル・アンマリ（クラオビア）ザイド・イスマイル（アル・タラバ）アリ・ジャシム（アル・ナジマ）FWアイメン・フセイン（アル・カルマ）アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン）交代出場58分 アリ・アル・ハマディ→マルコ・ファルジ（ヴェネツィア）58分 ザイド・イスマイル→ジダン・イクバル（ユトレヒト）72分 アリ・ジャシム→アフメド・カセム（ナッシュビル）72分 フセイン・アリ→ムスタファ・サードーン（アル・ショルタ）78分 イブラヒム・バイェシュ→モハナド・アリ（ディバー）ノルウェーフォーメーション：［4-3-3］監督：ストーレ・ソルバッケンGKエルヤン・ニーラン（セビージャ）DFユリアン・リエルソン（ドルトムント）クリストフェル・アイェル（ブレントフォード）トールビョルン・ヘッゲム（ボローニャ）ダビド・メラー・ウォルフェ（ウォルバーハンプトン）MFサンダー・ベルゲ（フラム）マルティン・ウーデゴー（アーセナル）フレデリク・アウルスネス（ベンフィカ）FWアレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード）アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）交代出場72分 アレクサンデル・セルロート→オスカー・ボブ（フラム）72分 アントニオ・ヌサ→アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ）72分 フレデリク・アウルスネス→クリスティアン・トルストベット（サッスオーロ）72分 ダビド・メラー・ウォルフェ→レオ・エスティゴー（ジェノア）80分 マルティン・ウーデゴー→パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）