［W杯マッチ18］ノルウェーはやはりこの男！ 怪物FWハーランドがW杯デビュー戦で圧巻2ゴール、今大会のダークホース候補は大量4発で白星発進
MATCH 18 グループI第1戦
2026年6月17日 7:00キックオフ（会場：ボストン・スタジアム)
イラク 1-4 ノルウェー
7大会ぶり4度目の出場となるノルウェーが初戦を迎えた。ハーランドやマルティン・ウーデゴーらタレントを多く揃えるノルウェーは今大会のダークホースの一つと目されているなか、10大会ぶり2度目の出場となったイラクと激突。
ボール非保持の際は［4-4-2］のブロックを敷くノルウェーはハーランドとセルロートという大型FWへシンプルなボールを送り、個の力で打開を試みる。一方のイラクはボールホルダーへの激しいプレッシャーをかけ、ノルウェーに時間を与えない。
いい形で試合に入ったものの、失点を許したイラクは38分反撃に出る。左サイドを崩したイラクは左サイドからアル・アンマリがクロスを上げると、フセインが打点の高いヘディングでネットを揺らす。しかしその4分後、イラクのミスを逃さなかったハーランドがGKへのバックパスを捕まえてゴール。ノルウェーのエースがW杯の舞台で躍動する。
後半立ち上がりはイラクが攻勢に出てボールを握ると、サイドからのクロスで同点ゴールを狙いに行く。一方のノルウェーは守備に回る時間が増え、耐える展開に。流れが悪いノルウェーは72分に4枚替えを行うと、その4分後CKから出場したばかりのエスティゴーが頭で合わせゴール。選手交代が功を奏しリードを2点に広げる。
フレッシュな選手が入り、再び勢いが出てきたノルウェーは81分またしてもミスをついたハーランドがGKとの一対一を迎えるが、これはハッサンが見事なセーブ。2点のリードがあるノルウェーは余裕を持ってボールを回し、時間を使う。
後半ATにはハーランドの折り返しにトルストベットが合わせ、ノルウェーがダメ押しゴールを決めて試合は4-1で終了。今大会の注目チームの一つであるノルウェーがエース、ハーランドの2ゴールもあり、白星スタートに成功した。
［スコア］
イラク 1-4 ノルウェー
［得点者］
イラク
アイメン・フセイン（39）
ノルウェー
アーリング・ハーランド（29、42）
レオ・エスティゴー（76）
クリスティアン・トルストベット（90＋7）
［ポゼッション］
イラク 36%
ノルウェー 52%
中立 12%
［シュート数］
イラク：11本
ノルウェー：11本
［枠内シュート］
イラク：1本
ノルウェー：4本
［イエローカード］
イラク
ザイド・タフシーン
ノルウェー
［レッドカード］
イラク
ノルウェー
イラク
フォーメーション：［4-4-2］
監督：グラハム・アーノルド
GK
ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）
DF
フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン）
ザイド・タフシーン（パフタコール）
アカム・ハシム（アル・ザウラー）
メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ）
MF
イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ）
アミル・アル・アンマリ（クラオビア）
ザイド・イスマイル（アル・タラバ）
アリ・ジャシム（アル・ナジマ）
FW
アイメン・フセイン（アル・カルマ）
アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン）
交代出場
58分 アリ・アル・ハマディ→マルコ・ファルジ（ヴェネツィア）
58分 ザイド・イスマイル→ジダン・イクバル（ユトレヒト）
72分 アリ・ジャシム→アフメド・カセム（ナッシュビル）
72分 フセイン・アリ→ムスタファ・サードーン（アル・ショルタ）
78分 イブラヒム・バイェシュ→モハナド・アリ（ディバー）
ノルウェー
フォーメーション：［4-3-3］
監督：ストーレ・ソルバッケン
GK
エルヤン・ニーラン（セビージャ）
DF
ユリアン・リエルソン（ドルトムント）
クリストフェル・アイェル（ブレントフォード）
トールビョルン・ヘッゲム（ボローニャ）
ダビド・メラー・ウォルフェ（ウォルバーハンプトン）
MF
サンダー・ベルゲ（フラム）
マルティン・ウーデゴー（アーセナル）
フレデリク・アウルスネス（ベンフィカ）
FW
アレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード）
アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
交代出場
72分 アレクサンデル・セルロート→オスカー・ボブ（フラム）
72分 アントニオ・ヌサ→アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ）
72分 フレデリク・アウルスネス→クリスティアン・トルストベット（サッスオーロ）
72分 ダビド・メラー・ウォルフェ→レオ・エスティゴー（ジェノア）
80分 マルティン・ウーデゴー→パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）
ノルウェーの今大会初ゴールはやはりこの男！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 16, 2026
ハーランドがクロスに合わせて先制点
#FIFAワールドカップ グループI
イラク×ノルウェー
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