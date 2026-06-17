ビョン・ウソク、日本公式FCオープン 9月には2年ぶりの来日ファンミーティング開催へ
韓国の俳優BYEON WOOSEOK（ビョン・ウソク）の日本公式ファンクラブが、きょう17日にオープンした。
【画像】白シャツ×ネクタイ姿 ビョン・ウソクのファンミビジュアル
モデル出身ならではの圧倒的なスタイルと透明感あふれるビジュアルで注目を集めるビョン・ウソクは、話題作への出演が続き、韓国や日本はもちろん世界中で多くのファンに愛される、いま大注目の韓国俳優。
さらに、9月5日・6日にはKアリーナ横浜にて、約2年ぶりとなるファンミーティングの開催も決定。久しぶりに日本のファンと直接対面できる特別な機会となる本公演の最新情報は、日本公式ファンクラブを通じて随時発信されていく。
今回のファンミーティングは、ビョン・ウソクがファンと共に積み重ねてきた大切な記憶を振り返りながら新たな思い出を紡いでいく特別な空間「The Secret Library」をコンセプトに展開。ビョン・ウソクが、どのようなステージと物語で忘れられない時間をプレゼントするのか、大きな期待が寄せられている。
本ツアーはソウル公演を皮切りに、バンコク、横浜、台北、シンガポール、マニラ、ジャカルタ、香港などアジア主要都市を訪れ、世界各国のファンとの交流を続けていく予定。ソウル公演の先行販売から熱い反響を呼んでおり、今回のアジアツアー全体への期待もより一層高まっている。
ビョン・ウソクはモデルとしてデビュー。その後、『青春の記録』（20年）、『力の強い女カン・ナムスン』（23年）などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』（24年）で大旋風を巻き起こした。今年出演した『21世紀の大君夫人』も大きな話題となり、現在Netflixで配信中のバラエティー『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』にも出演している。
【画像】白シャツ×ネクタイ姿 ビョン・ウソクのファンミビジュアル
モデル出身ならではの圧倒的なスタイルと透明感あふれるビジュアルで注目を集めるビョン・ウソクは、話題作への出演が続き、韓国や日本はもちろん世界中で多くのファンに愛される、いま大注目の韓国俳優。
さらに、9月5日・6日にはKアリーナ横浜にて、約2年ぶりとなるファンミーティングの開催も決定。久しぶりに日本のファンと直接対面できる特別な機会となる本公演の最新情報は、日本公式ファンクラブを通じて随時発信されていく。
本ツアーはソウル公演を皮切りに、バンコク、横浜、台北、シンガポール、マニラ、ジャカルタ、香港などアジア主要都市を訪れ、世界各国のファンとの交流を続けていく予定。ソウル公演の先行販売から熱い反響を呼んでおり、今回のアジアツアー全体への期待もより一層高まっている。
ビョン・ウソクはモデルとしてデビュー。その後、『青春の記録』（20年）、『力の強い女カン・ナムスン』（23年）などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』（24年）で大旋風を巻き起こした。今年出演した『21世紀の大君夫人』も大きな話題となり、現在Netflixで配信中のバラエティー『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』にも出演している。