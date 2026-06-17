◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続ノーヒットに終わったが、得意の６月に３試合ぶりの１５号を狙う。

この日は日本が誇る人気ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ（ワン・オクロック）」のボーカル・Ｔａｋａが始球式を務めることになっている。試合前にはグラウンドに登場し、球場の雰囲気を確かめるなどしていた。

Ｔａｋａは初めての始球式だといい「とても光栄です。サッカーばっかりやってたんですけど、（野球は）少しかじったことがあるくらい。なかなかできる経験ではないと思うので、あとは敬意を払いながらマウンドに立てれば」と明かした。ドジャースタジアムには「普通にファンとして」頻繁に足を運んでいるという。

ユニホームの背番号は「１８」。プライベートでも交流のある山本由伸投手（２７）の番号をチョイスした。「『うまくできるか不安です』という会話は数日前にしたんですけど。今日（捕手として）受けてくれるみたいなので、少し緊張が緩和できるかなと思います」。アドバイスがあったか聞かれると「いや、プレッシャーだけかけられました（笑）」という。「『失敗したら大変だよ』みたいな。重いプレッシャー食らってる感じです」と笑った。