【HG 1/144 ハイングラ】 【HG 1/144 デスルター】 【HG 1/144 ガンドノード】 【HG 1/144 ガンダムキャリバーン パーメットスコア・ファイブ】 【HG 1/144 機動戦士ガンダム 水星の魔女 MS拡張パーツセット1】 予約開始：6月17日11時 9月 発送予定 価格 ハイングラ：1,980円 デスルター：2,860円 ガンドノード：2,420円 ガンダムキャリバーン、MS拡張パーツセット1：各2,200円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ハイングラ」などHGガンプラ5種を9月に再販することを発表した。6月17日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は1,980円から2,860円。

今回プレミアムバンダイにて、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のガンプラの再販決定を告知しており、「HG 1/144 ハイングラ」「HG 1/144 デスルター」「HG 1/144 ガンドノード」「HG 1/144 ガンダムキャリバーン パーメットスコア・ファイブ」「HG 1/144 機動戦士ガンダム 水星の魔女 MS拡張パーツセット1」の5製品が9月に再販を予定している。

「HG 1/144 ハイングラ」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

ドミニコス隊に配備された量産型MS「ハイングラ」を新規造形を交えて再現しており、頭部とバックパックを新規造形で再現。

ハイングラが装備する武装が新規造形で付属しており、ビームライフルは新規造形で再現しているほか、バックパックには2基のビームサーベルを装備。シールドを新規造形で再現しており、グリップが可動し、躍動感あるポージングに対応できる。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能で、可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることができる。

「HG 1/144 デスルター」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

ディランザの前世代機である「デスルター」を完全新規造形で再現。頭部バイザーはクリアパーツを採用し、バイザー奥のメカニカルなディテールも再現しているほか、各種装備を換装する事で、A装備、B装備、C装備（オルコット搭乗機）も再現できる。なお、C装備（オルコット搭乗機）は選択式になる。

デスルターが装備する、様々な武装が付属しており、アサルトライフルはマガジンが着脱し、フォアグリップが可動。ベルタブラードR3は、大型の無反動砲は背部マウントラッチに装備可能で、グリップが可動し、幅広いポージングに対応している。

両前腕に装備されたヒートナイフを展開可能で、ドローンコンテナは、背部マウントラッチに装備。ハッチを開けて、内部に搭載されたコンジャムポッドを確認できる。

トゥループランドセルは、背部マウントラッチに装備。左右のハッチは展開可能で、グレネードランチャーは、右上腕部に三連式のグレネードランチャーを装備。シールドにはアサルトライフルのマガジンを2基装備し、それぞれ着脱が可能で、付属のホイルシールを用いて、C装備（オルコット搭乗機）のシールドを再現している。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能で、可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることができるほか、左右平手が付属している。

「HG 1/144 ガンドノード」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

モビルスーツ型ガンビット「ガンドノード」の特徴的な機体形状を完全新規造形で再現。機体各所のシェルユニットにはクリアパーツを採用しており、シェルユニットのモールドを再現し、ホイルシールで赤発光状態、青発光状態を演出。背部のバインダーは可動させてシェルユニット発光時の状態とデータストーム空間展開時の状態を再現できる。

ガンドノードが装備する武装が新規造形で付属。ビームレヴライフルを新規造形で再現しており、バレルを回転させることでビームマシンガンモードにする事が可能。ビームブレードは、左右前腕部にエフェクトパーツを装着できる。

データストーム空間を再現するエフェクトパーツが付属しており、バックパックの一部パーツを差し替えて、データストームの空間を再現するエフェクトパーツを装着可能。複数のガンドノードと連結する事で劇中の印象的なシーンを再現できる。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能で、可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることができる。

「HG 1/144 ガンダムキャリバーン パーメットスコア・ファイブ」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS

クワイエット・ゼロでの最終決戦時に登場した、パーメットスコア・ファイブの「ガンダム・キャリバーン」を再現。赤く輝く胸部シェルユニットをインモールド成形で再現しており、頭部、胸部、肩部、フロントアーマー部、大腿部のシェルユニットを再現するホイルシールは2種類が付属している。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能で、可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることができる。

シールドは分離が可能で、シールド状態から分離した11基のビットステイヴは、それぞれ機体への装着や別売りの「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」を使用する事で、様々なポーズを演出する事ができる。なお、すべてのガンビットを展開するためには、「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」が2セット必要となる。

また本製品はフルカラーパッケージ仕様となっている。

「HG 1/144 機動戦士ガンダム 水星の魔女 MS拡張パーツセット1」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PVC

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」に登場する「ダリルバルデ」「ガンダム・ファラクト」「ミカエリス」が装備した各種新武装を新規造形で立体化。

ダリルバルデには、コンポジットアームズ、バックパック、グスサー・イーシュヴァラ、ダヤ・アンビカーが用意されており、コンポジットアームズはビームショットライフルとガンブレイドに分離が可能。ガンブレイドのビームカタナ部分は差し替えで展開させ、刃部分はクリアパーツで再現している。

グスサー・イーシュヴァラは付属の、「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」を用いることで射出状態を再現。両肩に装備されたダヤ・アンビカーのジョイントは多軸にする事で幅広く可動し、シールドをダリルバルデ正面に向ける事ができる。

ガンダム・ファラクトには、ビームカリヴァ、ビームカリヴァマウント用股関節パーツが用意されており、2基のビームカリヴァは外装をスライド、ジョイントで連結して「ビームマスケット」状態を再現できるほか、マガジンは着脱可能。腰部にビームカリヴァを接続するための股関節パーツが付属している。

ミカエリスには、ジャベリンブレイサーが用意されており、左腕に装備されたジャベリンブレイサーのドリルジャベリン、ストライクブレイス部分はリード線と「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」を用いて射出状態を再現。ジャベリンブレイサー下部に装備された展開式ダガーナイフは展開できるほか、ストライクブレイスの両端の装甲をスライドさせ、ビームマシンガンを展開する事ができる。

またボーナスパーツとして、「HG 1/144 ディランザ（グエル専用機）」（別売り）に対応したビームパルチザンなどに装着できるクリアピンクのビーム刃が付属している。

(C)創通・サンライズ・MBS

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。