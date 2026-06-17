ガレニークの集中美容液「N°3」VBセラムでゆらぎ肌を72時間サポート

肌のコンディションが不安定になりやすい季節や、美容施術後のデリケートな肌に寄り添う新アイテムが登場しました。パリ発のサイエンス・スキンケアブランド「ガレニーク」から発売された「N°3」VBセラムは、肌のバリア機能に着目した集中美容液。外的刺激を受けやすい肌をやさしくサポートしながら、なめらかでツヤのある印象へ導いてくれる注目の新作です♡

72時間に着目した守りの集中美容液

価格：1本2,750円（税込）／3本セット8,250円（税込）／6本セット16,500円（税込）／12本セット33,000円（税込）

ガレニーク「N°3」VBセラムは、肌のバリア機能が低下しやすく、刺激を受けやすい状態になりやすいダメージ後の72時間に着目して開発された集中美容液です。

近年はレーザーやピーリングなどの美容施術、高機能なスキンケアアイテムを取り入れる方が増えていますが、その一方で肌の土台ケアの重要性も高まっています。

本製品は“攻めのケア”を支える“守りのケア”として誕生しました。

みずみずしくとろみのあるテクスチャーが肌を包み込み、軽やかな保護膜を形成。外的刺激から肌を守りながら、うるおいを与えて健やかな状態へ整えます。

容量：5mL

使用量目安：1回3～5プッシュ

使用期間：約3日間

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独自成分と浸透技術で肌をサポート

最大の特長は、ガレニーク独自特許成分「VBカルテット*¹」を配合していることです。

ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パンテノール（ビタミンB5）、葉酸（ビタミンB9）、シアノコバラミン（ビタミンB12）の4種類のビタミンBを独自バランスで配合し、多角的に肌をケアします。

さらに、独自浸透テクノロジー「ActiveAnchor®」を採用。有用成分*²を角層のすみずみまで届ける設計で、肌をしっかりサポートします。

また、空気や光の影響を受けやすいビタミン成分を守るため、二重真空ロックの真空保存容器を採用。毎回フレッシュな状態で使用できるのも魅力です。

アルコールフリー、香料フリー、着色料フリー処方で、ゆらぎやすい肌にも配慮されています。

ガレニーク「N°3」VBセラムは、美容施術後のアフターケアはもちろん、敏感肌やゆらぎ肌の方、高機能スキンケアを取り入れている方にもおすすめです。

発売日は2026年6月12日。公式オンラインストアなどで販売されています。

*¹ VBカルテット（整肌成分）：パンテノール、ナイアシンアミド、葉酸、シアノコバラミン。特許番号：202511064474.7（中国発明特許）。

*² 浸透・届く・浸透深度などはいずれも角層までを指します。

*³ 自社製品においての比較

*⁴ 土台・角層細胞のこと

*⁵ 第三者研究機関による in vitro 試験結果。同類の修復成分と比較し、8時間後の吸収率+54.25%・浸透深度+54.42%。

※ 記載のデータはいずれも試験条件下での結果であり、効果には個人差があります。本品は化粧品であり、医薬品のような治療・救急機能を有するものではありません。「健やか」「修復」等は、肌のきめ細かくツヤのある状態の維持をサポートすることを指し、医療用途ではありません。

まとめ

肌を積極的にケアする時代だからこそ、肌を守るためのアフターケアにも注目したいもの。

ガレニーク「N°3」VBセラムは、美容施術後や季節の変わり目、肌のゆらぎが気になる時期に頼れる存在になりそうです。

毎日のスキンケアに“守り”という新しい選択肢を取り入れて、うるおいに満ちた健やかな肌を目指してみてはいかがでしょうか♪