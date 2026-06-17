『ご近所物語』×サンリオがコラボ！ 有楽町マルイなどで“ポップアップストア”開催決定
矢沢あいによる人気作品『ご近所物語』とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP−UP STORE」が、7月10日（金）〜7月20日（月・祝）の期間、東京・有楽町にある有楽町マルイ8階で開催される。
【写真】キャラクターたちの衣装がおしゃれ！ ぬいぐるみやポーチなど展開グッズ一覧
■サンリオキャラクターがおしゃれに！
今回ムービックにより開催される「『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP−UP STORE」は、『ご近所物語』のおしゃれな世界観とサンリオが融合したグッズがそろう、期間限定のポップアップストア。
会場には、実果子とおそろいの衣装に身を包むハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリンをデザインした「ぬいぐるみ」や、「クローゼット風アクリルジオラマ」、「2連チャームキーホルダー」など、キュートなアイテムが並ぶ。
また、特典が用意され、関連商品を3000円（税込）購入ごとに「特典ポストカード（全7種）」をランダムで1枚プレゼント。なお、本ポップアップストアは有楽町マルイを皮切りに全4都市で開催予定で、渋谷会場から新商品が追加される。
日程
■東京・有楽町マルイ
7月10日（金）〜7月20日（月・祝）
■大阪・なんばマルイ
8月21日（金）〜8月30日（日）
■愛知・名古屋PARCO
9月12日（土）〜9月27日（日）
■東京・渋谷モディ
10月16日（金）〜10月25日（日）
【写真】キャラクターたちの衣装がおしゃれ！ ぬいぐるみやポーチなど展開グッズ一覧
■サンリオキャラクターがおしゃれに！
今回ムービックにより開催される「『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP−UP STORE」は、『ご近所物語』のおしゃれな世界観とサンリオが融合したグッズがそろう、期間限定のポップアップストア。
また、特典が用意され、関連商品を3000円（税込）購入ごとに「特典ポストカード（全7種）」をランダムで1枚プレゼント。なお、本ポップアップストアは有楽町マルイを皮切りに全4都市で開催予定で、渋谷会場から新商品が追加される。
日程
■東京・有楽町マルイ
7月10日（金）〜7月20日（月・祝）
■大阪・なんばマルイ
8月21日（金）〜8月30日（日）
■愛知・名古屋PARCO
9月12日（土）〜9月27日（日）
■東京・渋谷モディ
10月16日（金）〜10月25日（日）